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2020-05-27T08:00
https://ria.ru/20200527/1571970343.html
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
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РИА Новости

"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка

08:00 27.05.2020
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Продавать оружие партнерам, вводить санкции, вытеснять противника с рынка высоких технологий — Госдеп США опубликовал доклад о соперничестве с Россией и Китаем. По мнению аналитиков, уровень военного развития этих стран бросает вызов миропорядку, в котором ведущую роль играет Запад. Чтобы сохранить лидерство, Вашингтон намерен всячески тормозить Москву и Пекин. О том, как именно американцы собираются это делать, — в материале РИА Новости.

Без импорта

Россию и Китай Госдеп считают практически равными соперниками, угрожающими национальной безопасности. Поэтому надо "противостоять их попыткам сформировать мир, противоречащий нашим ценностям и интересам".
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"Необходимо создавать максимум препятствий для передачи передовых технологий и вооружений России и Китаю, которые можно задействовать для военных и силовых целей, — говорится в документе. — Следует укреплять национальные меры экспортного контроля, мониторить иностранные инвестиции, отслеживать визовые запросы. Кроме того, надо дипломатическим путем убеждать другие страны воздержаться от сотрудничества с нашими соперниками".
Американцы так действуют не первый год. Достаточно вспомнить, как Париж под давлением Вашингтона в последний момент отказался передать России два уже оплаченных вертолетоносца класса "Мистраль". После 2014-го США делают все, чтобы Москва не получала технологии и продукцию оборонного или двойного назначения, в том числе станки.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДесантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Десантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе
Немецкая компания Rheinmetall, с 2011-го возводившая под Нижним Новгородом современный межвидовой центр боевой подготовки войск, в 2014 году под нажимом правительства прекратила все работы. Впрочем, уже в следующем году учебный объект открыли — достроили сами. Санкции, конечно, повлияли на производственные цепочки в российской оборонке, однако в конечном счете подстегнули производство отечественных аналогов и побудили развернуться в поисках торговых партнеров на восток.
"Полагаю, на очереди Южная Корея, с которой у нас сохраняется хороший товарооборот, — рассказывает РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Они продают нам в том числе технологии оборонного или двойного назначения. У США это вызывает ревность. Дело в том, что Вашингтон "выдаивает" из Южной Кореи все их высокотехнологичные военные разработки. На корейские инновации в американской оборонке приходится от семи до десяти процентов".
© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Эксперт считает, что Вашингтон надавит на Сеул, чтобы ликвидировать или значительно ослабить сотрудничество корейцев с Москвой. Кроме того, американцы продолжат обрубать немногие оставшиеся технологические связи России со странами ЕС. Всех, кто проявит непослушание, полагает Судаков, накажут санкциями, так как Белый дом не привык считать своих союзников самостоятельными игроками на мировой арене.

Зенитно-ракетная эпопея

В докладе Госдепа утверждается, что военное развитие России напрямую завязано на торговле вооружениями: "Продавая боевую технику за рубеж, Москва получает деньги на оснащение собственной армии и разработку перспективных оборонных технологий. Военный экспорт — стратегически важная отрасль для русских. Удар по ней существенно сдержит их развитие". То есть необходимо срывать оборонные контракты России с другими странами и вытеснять Москву с мирового оружейного рынка.
© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Понять недовольство Вашингтона тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные системы С-400, несложно — все-таки союзник по НАТО. Сделка Анкары с Москвой вызвала шквал критики со стороны Белого дома. Американские власти заявили, что в таком случае Турцию исключат из программы истребителя пятого поколения F-35. Президент Реджеп Эрдоган на шантаж не поддался и довел дело до конца. Вашингтон затаил обиду и наверняка припомнит Анкаре "непослушание".
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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Госдеп назвал С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
А недавно США раскритиковали Индию. Москва и Нью-Дели договорились о поставке пяти полковых комплектов системы С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов в октябре 2018-го. На прошлой неделе исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что в конгрессе "сохраняется серьезная озабоченность" по поводу того, что Москва получит от этого прибыль. Она прозрачно намекнула, что если Нью-Дели приобретет российские ЗРС, в дальнейшем о покупке индийцами американских комплексов ПВО не может быть и речи. В 2018 году этот аргумент помог Вашингтону сорвать контракт по С-400 с Саудовской Аравией.

Контракт с Индонезией

Американцы все еще надеются не допустить поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35Э — сделка заключена в феврале 2018-го. Цена — 1,1 миллиарда долларов. Примерно за месяц до подписания соглашения Джакарту с официальным визитом посетил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он напомнил о законе CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), пригрозив лишить американские самолеты индонезийских ВВС запчастей. А при отказе от сделки Мэттис пообещал предоставить Индонезии бывшие в употреблении американские истребители F-16.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Контракт все-таки подписали. Тогда Вашингтон перешел к открытому шантажу, пригрозив Джакарте, что начнет оказывать материальную помощь оппозиции. Иными словами, "не будете делать так, как вам говорят, мы устроим у вас цветную революцию".
Последний пакет американских санкций против российского военного экспорта вступил в силу 20 февраля этого года. Речь там идет о ядерной сфере, ракетных системах и беспилотных летательных аппаратах.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 мая, 12:30
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
"Решения властей США об ограничении экспорта военной продукции для России — проявление недобросовестной конкуренции, — сообщил тогда журналистам член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. — В сфере обороны наша страна самодостаточна, и российский ОПК от этого не пострадает. Мы всегда найдем, с кем сотрудничать на международном уровне".

Сдержать Китай

Та же политика у американцев и в отношении Китая. В частности, Вашингтон сорвал продажу китайской компании Beijing Skyrizon Aviation украинского двигателестроительного предприятия "Мотор Сич". В марте Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) официально объявил о запрете сделки. Такое решение принял Владимир Зеленский с учетом "потенциальных нарушений закона" китайцами и "геополитических проблем, с этим связанных".
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
25 февраля, 08:00
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Еще в мае 2017-го вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что "Мотор Сич" совместно с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co построит в китайском Чунцине завод авиационных двигателей. Кроме того, китайская компания договорилась о приобретении контрольного пакета акций "Мотор Сич", взамен пообещав инвестировать 250 миллионов долларов в развитие производства.
Вашингтон немедленно забил в набат. Ситуация вокруг предприятия резко обострилась. Летом 2019-го Министерство обороны США выпустило доклад о том, что Китай хочет превратить свои Вооруженные силы в первоклассную военную машину, чтобы конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань. После этого Белый дом заморозил программу военной помощи Украине на 391 миллион долларов.
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВ цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
© РИА Новости / Марина Лысцева
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В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
Вскоре в Киев с официальным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что "Мотор Сич" — "вопрос, важный не только для Украины, но и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран". Киев немедленно взял под козырек.
Через несколько дней СБУ открыла расследование в отношении "Мотор Сич" по подозрению в "возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии". В итоге сделка сорвалась, что резко испортило отношения Киева и Пекина.
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Степан КубивF-16Служба безопасности УкраиныС-400 «Триумф»Министерство обороны СШАСовет Федерации РФF-35Су-35Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганСШААнкараКиевБезопасность
Популярные комментарии
Пупок развяжется выдавливать. Нашим надо перестать фамильярничать с американцами и считать их партнёрами. Вести жёсткую информационную пропаганду против них. Американцы не партнёры, не соперники, они враги!!!!
27 мая, 09:27
Арсений Новиков
12501005
Показ военной техники в малых конфликтах, особенно когда побеждается техника США - лучшая реклама. Никакие санкции не помогут. Но надо не стесняться применять....
27 мая, 10:29
Vladidmir Kanygin
7522002
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