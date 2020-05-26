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День российского предпринимательства
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РИА Новости

День российского предпринимательства

06:16 26.05.2020
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© Depositphotos / pressmasterМужчины во время переговоров
Мужчины во время переговоров
© Depositphotos / pressmaster
Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 21 октября 2007 года.
Целью Дня российского предпринимательства является привлечение внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.
Российский закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности" 1991 года закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность как индивидуально, не применяя наемный труд, так и создавая предприятия с привлечением наемных работников. Такие граждане регистрировались в качестве физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ называет таких граждан индивидуальными предпринимателями.
Появление этого праздничного дня стало естественным следствием экономических перемен в российской экономике в последние десятилетия и признанием того факта, что предпринимательская деятельность является основой развития страны.
Предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. Оно во многом способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную опору общественному устройству, организованному на началах рынка, и формирует социальный слой общества.
В 2018 году удельный вес прибыльных малых предприятий составил 79,7%, убыточных – 20,3%. Удельный вес средних предприятий составил 77,7% и 22,3% соответственно.
Согласно данным Росстата, в 2019 году в России насчитывалось 245,5 тысячи организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), а также более 1,19 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих розничную торговлю.
По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы более 2,57 миллиона юридических лиц и 3,46 миллиона ИП.
Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов государственной стратегии экономического развития.
8 мая 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей в России. Документ определил правовое положение, основные задачи и компетенцию федерального и региональных бизнес-омбудсменов.
В конце 2018 года в рамках майского указа президента РФ был утвержден Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сроки его реализации – 2019-2024 годы. Он нацелен на кардинальное улучшение предпринимательского климата в России и призван обеспечить необходимые меры поддержки на каждом этапе развития бизнеса: от появления идеи и помощи в получении доступного финансирования, до расширения бизнеса с выходом на экспорт. Основными задачами являются увеличение числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек к 2024 году, а также рост доли МСП в российском ВВП до 32,5%.
Документ предусматривает компенсацию недополученных доходов российским кредитным организациям для того, чтобы конечная ставка для заемщика составляла не более 8,5% годовых.
В 2020 году в связи с ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса, правительством России были введены меры поддержки граждан и экономики. Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.
Второй пакет предполагает: поддержку региональных бюджетов (на это в федеральном бюджете зарезервировали 171 миллиард рублей); поддержку занятости (на это планируют выделить около 150 миллиардов рублей, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу); дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики, отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях и т.д. Позже правительство подготовило новый пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением COVID-19.
В День российского предпринимательства во всех регионах России проводятся конкурсы, конференции, форумы, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом. В 2020 году большинство мероприятий будут отменены или переведены в онлайн-формат по причине введенных ограничений из-за пандемии коронавируса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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