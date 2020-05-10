Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов выделил из резервного фонда 81,18 миллиарда рублей на субсидии компаниям малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
В апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги.
Позже правительство подготовило третий пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением COVID-19.
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