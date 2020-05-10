Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

В апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги.