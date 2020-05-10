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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:33
https://ria.ru/20200510/1571241489.html
Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294467_0:250:3072:1978_1036x0_80_0_0_9120f7cd2e850f0ff09f1e0a834c36b7.jpg
РИА Новости

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

11:59 10.05.2020 (обновлено: 13:33 10.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытие магазинов и предприятий общепита в Новосибирске
Закрытие магазинов и предприятий общепита в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Закрытие магазинов и предприятий общепита в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов выделил из резервного фонда 81,18 миллиарда рублей на субсидии компаниям малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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В апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги.
Позже правительство подготовило третий пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей БелоусовЭкономика
Популярные комментарии
Сейчас налетят финансовые эксперты и расскажут вам почему яко бы этим меры "плохие" и "недостаточные"
10 мая, 12:05
Путь Истины
10510140
1. Непонятно куда и в каком виде пойдут деньги. Так что, первая честь- No comments 2. Где-то 1.1млрд $. Это буквально крохи для поддержки всего бизнеса. И вместо урезание НДС до конца года(что подтолкнет упавший спрос). Угадаю- это деньги на "дешевые" кредиты. Которые никак не помогут в связи с падением спроса.
10 мая, 12:21
Василий Иванов
4711008
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