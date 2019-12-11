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Программа "8,5": большая помощь малому бизнесу
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РИА Новости

Программа "8,5": большая помощь малому бизнесу

15:30 11.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поддержка малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из приоритетов государственной стратегии экономического развития. Соответствующий национальный проект под названием "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" был утвержден в конце прошлого года в рамках майского указа президента РФ.
Нацпроект нацелен на кардинальное улучшение предпринимательского климата в России и призван обеспечить необходимые меры поддержки на каждом этапе развития бизнеса: от появления идеи и помощи в получении доступного финансирования, до расширения бизнеса с выходом на экспорт. Основными задачами являются увеличение числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек к 2024 году, а также рост доли МСП в российском ВВП до 32%.

В рамках реализации нацпроекта Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП разработали уникальную программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных отраслях (Программа "8,5").

Документ предусматривает компенсацию недополученных доходов российским кредитным организациям для того, чтобы конечная ставка для заёмщика составляла не более 8,5% годовых. Период действия Программы – 2019-2024 годы.

Что в приоритете

Программа определяет приоритетные отрасли экономики, в которых должны осуществлять деятельность потенциальные заёмщики. Как правило, это отрасли, не предполагающие получение сверхприбыли и при этом связанные с реализацией различных национальных проектов.
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В частности, льготные кредиты предоставляются компаниями малого и среднего бизнеса, работающим в сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, что особенно важно для обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
Далее идут строительство, внутренний и въездной туризм, здравоохранение, образование, культура и спорт, а также научно-техническая сфера и сфера информационных технологий. Важными признаны отрасли электро-, газо- и водоснабжения, а также сбор, переработка и утилизация отходов.
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Что касается торговой деятельности, то здесь предприниматель может получить льготный кредит только в том случае, если он осуществляет деятельность на территории моногородов, а также в Дальневосточном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, в Крыму и Севастополе.
Перечень приоритетных видов деятельности: здесь

Кому дают льготный кредит

Программа определяет 7 критериев, которым должен отвечать потенциальный заёмщик, чтобы получить льготный кредит. Главным требованием является наличие статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, то есть необходимо входить в реестр государственной налоговой службы. Другой важнейший критерий – ведение бизнеса в одной из приоритетных отраслей.
При этом представитель малого и среднего предпринимательства должен быть налоговым резидентом РФ и не находиться в состоянии ликвидации или банкротства. Кроме того, на дату заключения кредитного договора заёмщик не должен иметь просроченной задолженности по налогам и другим платежам в бюджет, превышающей 50 тысяч рублей, а также долгов по зарплате перед сотрудниками. И последний немаловажный критерий: предприниматель должен иметь положительную кредитную история (или же не иметь её вообще).
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Заключаемый кредитный договор при этом не может содержать одновременно оборотные и инвестиционные цели. В договоре также предусмотрено ограничение для заемщика на размещение кредитных средств на депозитах и в иных финансовых инструментах.
Перечень требований к заемщику: здесь

Цели и ставки

Программа также определяет две цели льготных кредитов: инвестиционные или оборотные. Размер кредита на инвестиционные цели составляет от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет. Размер кредита на оборотные цели – от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на срок до трех лет. Кредит можно получить в уполномоченных банках, список которых постоянно расширяется.
Список уполномоченных банков: здесь
Как считает замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина, льготные кредиты для МСП под 8,5% - одна из самых востребованных и эффективных мер поддержки.

"Перечень уполномоченных банков существенно расширен по сравнению с прошлым годом, для удобства и доступности предоставления услуги мы включили и региональные банки, которые уже имеют опыт кредитования МСП. На сегодняшний день общее количество задействованных банков - 90. Мы также расширили и перечень отраслей для кредитования. Надеемся, что это поможет бизнесу быстрее и легче получить необходимое финансирование", – рассказала РИА Новости Тетерина.

Как мы уже говорили, льготная конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не должна превышать 8,5 % годовых. Однако, по инициативе банка такая ставка может быть и ниже.
Так, одним из самых активных участников Программы является МСП Банк, на 100% принадлежащий Корпорации МСП. Банк предлагает представителям малого и среднего бизнеса кредиты по ставкам от 7,75 до 8,25% годовых. На инвестиционные цели МСП Банк кредитует предпринимателей по ставке 8,0% как для малого, так и для среднего бизнеса. При кредитовании на оборотные цели ставка составляет 8,0% - для среднего и 8,25% – для малого бизнеса.
Более того, кредит на любые цели по ставке 7,75% годовых могут получить предприниматели, ведущие деятельность в одной из приоритетных ниш МСП Банка. Среди них Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, сельскохозяйственная кооперация, женское предпринимательство, серебряный бизнес, стартапы, экспорт, спорт и туризм, семейный бизнес, молодежь и ряд других.
Список приоритетных ниш банка: здесь
Ранее руководство МСП Банка не раз заявляло, что главной миссией банка является создание доступных возможностей для каждого российского предпринимателя. При этом, будучи дочерним банком Корпорации МСП, банк не пытается максимально заработать на предпринимателях. Сохраняя необходимый уровень рентабельности, банк все же видит своей приоритетной задачей развитие малого и среднего предпринимательства в России, вовлечение в бизнес представителей всё новых ниш, которых неохотно кредитуют другие крупные банки.

Дело пошло

Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Программы на 2019 год составляет 1 триллион рублей, а на следующий год он будет увеличен до 1,4 триллиона. Заявленные суммы являются очень значительными, учитывая, что в 2018 году общий объем кредитования в РФ был на уровне 6,8 триллиона рублей.
Как рассказал президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, выдача льготных кредитов сейчас идёт очень активно. По его мнению, Программа не только дает кредиты предпринимателям по ставке ниже рыночной, но и влияет на общее снижение ставок по кредитам.

"Определенный импульс программе дало решение правительства по инициативе "Опоры России" включить в "Программу 8,5" такие массовые для малого и среднего бизнеса сферы деятельности как торговля, общепит, строительство. Сейчас программа охватывает основные отрасли, в которых работают субъекты МСП. Также кредитованию мешала пропорция 50 на 50, когда банк, выдавая рубль на пополнение оборотных средств, был обязан столько же выдать на инвестиционные цели. Сейчас этот недочёт устранён. Кроме того компенсация банкам-участникам была увеличена в 1,5 раза с 2% до 3%. После внесения этих трех изменений программа начала двигаться быстрее", – отметил Калинин.

Он выразил уверенность, что Программа заработает еще активнее, если предприниматели получат возможность рефинансировать свои старые инвестиционные кредиты по ставке 8,5%. По словам Калинина, эту инициативу "Опоры России" уже поддержали первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин.
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Максим ОрешкинАнтон СилуановМСП БанкРоссияЭкономика
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