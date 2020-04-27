В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"На его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. <...> Важно, чтобы эти серьезные средства как можно скорее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.
Второй пакет предполагает:
—поддержку региональных бюджетов (на это в федеральном бюджете зарезервировали 171 миллиард рублей);
—поддержку занятости (на это планируют выделить около 150 миллиардов рублей, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу);
—дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики (снижение имущественных налогов для арендодателей и другое);
—отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях;
—автоматическое продление разрешений и лицензий ряду предприятий;
—мораторий на проверки социально-ориентированных НКО;
—меры поддержки для системообразующих предприятий;
—расширение программы беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей;
—дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ.
Параллельно идет подготовка третьего пакета мер, отметил Мишустин.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных погибли, 7346 вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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