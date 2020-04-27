В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

"На его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. <...> Важно, чтобы эти серьезные средства как можно скорее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.