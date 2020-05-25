Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, по ходатайству обвинения ей был назначен залог в размере 6,2 тысячи долларов, сообщил судья Виталий Писанец.
Ранее ее адвокат Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
"Ходатайство удовлетворить, изменить меру пресечения подозреваемой Дугарь в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 168 150 гривен (6,2 тысячи долларов – ред.)", - заявил судья. Трансляция заседания велась на Youtube-канале судебной власти Украины.
По решению суда на Дугарь также наложен ряд обязательств: являться по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.
В декабре 2019 года глава МВД Украины заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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