Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24"

Экзамены в эти даты проведут без школьников. Такие меры ввели из-за необходимости отработать технические и организационные моменты.

"Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена", – сказал Кравцов.

Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии.

Также Кравцов отметил, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний в российских вузах.

Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по русскому языку пройдет в течение двух дней — 6 и 7 июля, — чтобы уменьшить число присутствующих. В ведомстве также перечислили даты других экзаменов. Так, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20-го — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.

По ее словам, выпускники и преподаватели будут обязаны носить маски и перчатки.

"Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", — сказала она.

В этом году из-за пандемии коронавируса в России изменились условия сдачи ЕГЭ. Так, экзамены будут должны сдавать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы, а это около 780 тысяч детей. На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Пандемия нового коронавируса охватила большинство государств мира. По данным ВОЗ , им заразились как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч пациентов погибли.