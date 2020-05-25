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2020-05-26T02:30
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Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
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РИА Новости

Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ

20:56 25.05.2020 (обновлено: 02:30 26.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Экзамены в эти даты проведут без школьников. Такие меры ввели из-за необходимости отработать технические и организационные моменты.
"Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена", – сказал Кравцов.
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии.
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Также Кравцов отметил, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний в российских вузах.
Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по русскому языку пройдет в течение двух дней — 6 и 7 июля, — чтобы уменьшить число присутствующих. В ведомстве также перечислили даты других экзаменов. Так, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20-го — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.
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Ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова разъяснила в интервью "Российской газете" порядок проведения ЕГЭ во время пандемии коронавируса.
По ее словам, выпускники и преподаватели будут обязаны носить маски и перчатки.
"Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", — сказала она.
В этом году из-за пандемии коронавируса в России изменились условия сдачи ЕГЭ. Так, экзамены будут должны сдавать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы, а это около 780 тысяч детей. На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовСН_ОбразованиеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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