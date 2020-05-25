Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Экзамены в эти даты проведут без школьников. Такие меры ввели из-за необходимости отработать технические и организационные моменты.
"Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена", – сказал Кравцов.
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии.
Также Кравцов отметил, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний в российских вузах.
Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по русскому языку пройдет в течение двух дней — 6 и 7 июля, — чтобы уменьшить число присутствующих. В ведомстве также перечислили даты других экзаменов. Так, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20-го — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.
Ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова разъяснила в интервью "Российской газете" порядок проведения ЕГЭ во время пандемии коронавируса.
По ее словам, выпускники и преподаватели будут обязаны носить маски и перчатки.
"Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", — сказала она.
В этом году из-за пандемии коронавируса в России изменились условия сдачи ЕГЭ. Так, экзамены будут должны сдавать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы, а это около 780 тысяч детей. На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Пандемия нового коронавируса охватила большинство государств мира. По данным ВОЗ, им заразились как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч пациентов погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.