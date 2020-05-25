СПЧ призвал перенести срок окончания летнего призыва

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует перенести срок окончания летнего призыва с 15 июля на более позднюю дату, так как в связи с изменением даты проведения ЕГЭ необходимо обеспечить всех абитуриентов правом поступать в высшие образовательные учреждения, сообщается на сайте совета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым провести ЕГЭ по всей стране, он начнется 29 июня. Выпускники школ, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне по веским причинам, получат возможность сдать экзамены в августе.
"Совет также рекомендует Минобороны России рассмотреть вопрос об изменении сроков летнего призыва 2020 года на более поздние с целью максимального соблюдения прав призывников, а также прав абитуриентов, поступающих в высшие образовательные учреждения", - говорится в документе.
Также в этой части совет рекомендует Минпросвещения России, Рособрнадзору, органам исполнительной власти субъектов РФ установить соответствующий трудозатратам преподавателей размер компенсации за работу на государственной итоговой аттестации в размере не менее 600 рублей в час, предпринять максимум мер для эпидемиологической безопасности лиц, присутствующих на экзамене.
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