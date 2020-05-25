Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:13
https://ria.ru/20200525/1571977409.html
СПЧ призвал перенести срок окончания летнего призыва
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569432517_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_638f4eb5d10840ccac1b8b9f6e2c1112.jpg
РИА Новости

СПЧ призвал перенести срок окончания летнего призыва

20:08 25.05.2020 (обновлено: 22:13 25.05.2020)
538
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует перенести срок окончания летнего призыва с 15 июля на более позднюю дату, так как в связи с изменением даты проведения ЕГЭ необходимо обеспечить всех абитуриентов правом поступать в высшие образовательные учреждения, сообщается на сайте совета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым провести ЕГЭ по всей стране, он начнется 29 июня. Выпускники школ, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне по веским причинам, получат возможность сдать экзамены в августе.
Призывник во время прохождения призывной комиссии
13 мая, 01:29Распространение нового коронавируса
Военкоматы на "удаленке" подготовили 360 тысяч личных дел призывников
"Совет также рекомендует Минобороны России рассмотреть вопрос об изменении сроков летнего призыва 2020 года на более поздние с целью максимального соблюдения прав призывников, а также прав абитуриентов, поступающих в высшие образовательные учреждения", - говорится в документе.
Также в этой части совет рекомендует Минпросвещения России, Рособрнадзору, органам исполнительной власти субъектов РФ установить соответствующий трудозатратам преподавателей размер компенсации за работу на государственной итоговой аттестации в размере не менее 600 рублей в час, предпринять максимум мер для эпидемиологической безопасности лиц, присутствующих на экзамене.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Солдаты
15 мая, 14:16Распространение нового коронавируса
Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва
411024
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Совет по правам человека при Президенте РФОбщество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России выявили 1522 военнослужащих с коронавирусом
Школьники на занятии по математике
Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе
Тест на коронавирус
В Израиле число жертв коронавируса достигло 281
10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
Советник Джонсона объяснил причины нарушения карантина
Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Андрей Чупин во время обхода пациентов.
Около 25,2 тысячи заболевших COVID-19 выявили в СЗФО
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
В Турции число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось почти на тысячу
Здание МИД России
МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
Вид на Пекин
В Пекине произошло землетрясение магнитудой 3,6
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 121
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19
Невеста в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити
В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Еще один депутат парламента Молдавии заразился коронавирусом
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Пассажирский самолет
ВОЗ рекомендовала соблюдать дистанцию во время перелетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
03:41В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
Лента новостейМолния