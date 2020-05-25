СПЧ призвал перенести срок окончания летнего призыва

"Совет также рекомендует Минобороны России рассмотреть вопрос об изменении сроков летнего призыва 2020 года на более поздние с целью максимального соблюдения прав призывников, а также прав абитуриентов, поступающих в высшие образовательные учреждения", - говорится в документе.