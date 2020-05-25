На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". Авторы указывают, что сюжет является "альтернативной историей".

На кадрах видно, как фашисты стоят над мавзолеем Ленина, на их форме присутствует символика Третьего рейха. В описании на платформе Steam говорится, что в игре присутствуют такие исторические фигуры, как Герман Геринг, Эрвин Роммель, Франц Гальдер и другие. В анонсе к "Блицкригу" содержится призыв "поставить на колени всю Европу во главе армии Германии".