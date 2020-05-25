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2020-05-25T20:03
https://ria.ru/20200525/1571974558.html
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
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РИА Новости

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

19:11 25.05.2020 (обновлено: 20:03 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Красная площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". Авторы указывают, что сюжет является "альтернативной историей".
На кадрах видно, как фашисты стоят над мавзолеем Ленина, на их форме присутствует символика Третьего рейха. В описании на платформе Steam говорится, что в игре присутствуют такие исторические фигуры, как Герман Геринг, Эрвин Роммель, Франц Гальдер и другие. В анонсе к "Блицкригу" содержится призыв "поставить на колени всю Европу во главе армии Германии".
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На игру уже обратили внимание в России. Как заявил радиостанции "Говорит Москва" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, такие проекты противоречат международному праву и должны преследоваться как пропаганда фашистской идеологии.

"Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию", — подчеркнул он.

Сейчас игра является доступной для покупки российскими пользователями.
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Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы
201642350131
Обсудить 34
Ситуация на УкраинеСовет Федерации РФФранц КлинцевичАдольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За все придется платить рано или поздно. Об этом они не думают. Впрочем умеют ли думать...
25 мая, 19:19
allhimer
10300002
А украинцев изобразили полицаями и надзирателями в концлагерях? Не удивлюсь.
26 мая, 00:54
Vladimir T
7050400
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