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В ГД внесли проект о привлечении к ответственности представителей власти
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РИА Новости

В ГД внесли проект о привлечении к ответственности представителей власти

16:52 25.05.2020 (обновлено: 17:00 25.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, согласно которому председатель СК РФ или руководитель СК по региону должны принимать решения не только о привлечении представителей публичных властей к ответственности в качестве обвиняемых, но и о вынесении в отношении них новых постановлений при изменении и дополнении обвинения в ходе следствия.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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По действующему законодательству для представителей власти - членов обеих палат парламента, депутатов всех уровней, членов СП, омбудсмена по правам человека, главы и руководства СК, прокуратуры - действует особая процедура привлечения к ответственности по УК. Такое решение принимает только глава СК ли руководитель СК по региону, иногда требуется согласие или заключение законодательных или судебных органов власти РФ, представление президента или генпрокурора.
Авторы отмечают, что согласно действующему закону если в ходе следствия появляются дополнительные основания, следователь сам может вынести постановление о привлечении представителя власти в качестве обвиняемого. Однако, отмечается в проекте, это право не соотносится с гарантиями, которые имеют представители власти. Из-за отсутствия четкого регулирования следователи, формально не нарушая требований УПК РФ, самостоятельно могут изменить ранее принятые решения главы СК или руководителя СК по региону в отношении публичных лиц. Новые постановления, самостоятельно выносимые следователями, могут иметь в своей основе абсолютно иные доводы, в том числе и обвинение в этом же уголовном деле может быть перепредъявлено по другим статьям УК, подчеркивается в законопроекте.
"С учетом изложенного для приведения указанных положений УПК РФ к единообразию, в целях обеспечения устойчивости гарантий, предоставленных лицам (предстателям власти)... законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 448 УПК РФ положением, согласно которому председателем СК РФ, лицом, исполняющим его обязанности, руководителем следственного органа СКРФ по субъекту РФ принимаются решения не только о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых, но и о вынесении в отношении них новых постановлений о привлечении в качестве обвиняемых... то есть при изменении и дополнении обвинения в ходе предварительного следствия", - добавляется в документе.
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