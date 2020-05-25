В Совфеде сообщили, что правительство приняло в работу план по экономике

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предложения Совета Федерации по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, направленные ранее в правительство, приняты в работу, сообщил первый вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров.
"В настоящее время они детально изучаются и прорабатываются", - цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.
Предложения сенаторов содержат список из 44 пунктов, которые отобраны для включения в число неотложных мер по реализации общенационального плана. В их числе - создание Фонда плохих активов; освобождение от налогов за II квартал 2020 года не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но и другие предприятия из пострадавших отраслей; обеспечение права на субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям с третьим и последующим ребенком; введение цифрового налога и ряд других.
Федоров напомнил, что, согласно поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова, эти предложения, включающие в себя 44 пункта, должны быть рассмотрены и учтены в срок до 25 мая.
В то же время, сказал Федоров, в Совете Федерации разработан и утвержден Советом палаты расширенный список из 119 пунктов, которые на рабочем уровне будут прорабатываться комитетами и сенаторами с экспертами.
"Эти предложения – результат деятельности рабочей группы СФ, созданной для мониторинга состояния законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и подготовки предложений по его совершенствованию", - отметил он.
Как утончил помощник Фёдорова Виктор Васильев, Белоусов поручил рассмотреть и учесть предложения Совета Федерации главам Минэкономразвития и Минфина Максиму Решетникову и Антону Силуанову в срок до 25 мая.
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