Титов предложил создать следственный орган по экономическим преступлениям

Согласно разделу ежегодного доклада Титова президенту России "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости, большая часть бизнеса и экспертов считают, что экономические преступления в РФ должны расследоваться одним специализированным следственным органом. Согласно социологическому исследованию ФСО, которое традиционно является частью доклада, подавляющее большинство респондентов (76,7%) поддерживают такую точку зрения.

"Конечно же, это не универсальный способ решения всех проблем, но создание специализированного органа позволило бы говорить следователям и экономическим экспертам на одном языке", - уверен Титов.