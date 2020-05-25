Титов предложил создать следственный орган по экономическим преступлениям

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Создание в России специализированного органа по расследованию экономических преступлений позволило бы следователям и экономическим экспертам говорить на одном языке, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Согласно разделу ежегодного доклада Титова президенту России "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости, большая часть бизнеса и экспертов считают, что экономические преступления в РФ должны расследоваться одним специализированным следственным органом. Согласно социологическому исследованию ФСО, которое традиционно является частью доклада, подавляющее большинство респондентов (76,7%) поддерживают такую точку зрения.
"Конечно же, это не универсальный способ решения всех проблем, но создание специализированного органа позволило бы говорить следователям и экономическим экспертам на одном языке", - уверен Титов.
"Мы уже несколько лет подряд предлагаем реорганизовать систему дознания и предварительного следствия, передав расследование всех преступлений по экономическим статьям УК РФ, кроме коррупции, в один следственный орган", - подчеркнул бизнес-омбудсмен. Он привел в пример опыт Казахстана, где такие функции сосредоточены в Службе экономических расследований, в прошлом году ее возможности были еще более расширены за счет инструментов аналитики.
Титов подчеркнул, что в Росфинмониторинге работают квалифицированные специалисты, но спектр экономических статей УК гораздо шире тех, которые затрагивают банковскую сферу. "На одну лишь "универсальную" статью 159 УК РФ о мошенничестве приходится больше половины обращений предпринимателей к нам о незаконном уголовном преследовании. И зачастую многие проблемы связаны именно с компетентностью следователей в экономических вопросах, обоснованностью экспертизы, которая ложится в основу обвинения", - заметил омбудсмен.