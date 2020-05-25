Трутнев оценил ситуацию с COVID-19 на Чаядинском месторождении

"В местах массовой дислокации людей для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, нужны особые меры. Мы столкнулись с достаточно сложной ситуацией на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сейчас там ситуация перестала быть угрожающей. Но ее можно было и избежать. Лучше не предотвращать последствия, а все делать заранее", - приводит слова полпреда пресс-служба.