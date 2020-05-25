Трутнев оценил ситуацию с COVID-19 на Чаядинском месторождении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с коронавирусом на Чаядинском месторождении в Якутии перестала быть угрожающей, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
Трутнев провел совещание по вопросу исполнения плана действий по контролю за профилактикой коронавирусной инфекции на территории строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в районе города Свободный Амурской области.
"В местах массовой дислокации людей для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, нужны особые меры. Мы столкнулись с достаточно сложной ситуацией на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сейчас там ситуация перестала быть угрожающей. Но ее можно было и избежать. Лучше не предотвращать последствия, а все делать заранее", - приводит слова полпреда пресс-служба.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.