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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:43
https://ria.ru/20200525/1571947284.html
Трутнев оценил ситуацию с COVID-19 на Чаядинском месторождении
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1036x0_80_0_0_2109b96a0e83ba6ee80daf732f886e3a.jpg
РИА Новости

Трутнев оценил ситуацию с COVID-19 на Чаядинском месторождении

12:43 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с коронавирусом на Чаядинском месторождении в Якутии перестала быть угрожающей, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
Трутнев провел совещание по вопросу исполнения плана действий по контролю за профилактикой коронавирусной инфекции на территории строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в районе города Свободный Амурской области.
"В местах массовой дислокации людей для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, нужны особые меры. Мы столкнулись с достаточно сложной ситуацией на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сейчас там ситуация перестала быть угрожающей. Но ее можно было и избежать. Лучше не предотвращать последствия, а все делать заранее", - приводит слова полпреда пресс-служба.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаДальний ВостокЮрий ТрутневАмурская областьОбщество
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