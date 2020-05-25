Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Несмотря на принимаемые меры, в том числе изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, и разъяснения Верховного суда Российской Федерации, бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования… 32% обращений в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (в 2020 году – ред.) составили обращения, связанные с уголовным преследованием", - говорится в докладе.

При этом 68% из этих обращений содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела. в связи с этим указывает, что основным составом преступления, по которому предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, остается мошенничество, в том числе в результате перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость.

Кроме того, почти в два раза увеличилась доля обратившихся предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности за налоговые преступления. "Продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов", - указывает Титов.

Он в связи с этим предлагает изменить статьи УК РФ о налоговых преступлениях, где максимально четко разграничить преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов, и налоговые правонарушения, выразившиеся в неуплате налогов, а также исключить толкование налоговых преступлений в качестве длящихся.