Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T07:01
https://ria.ru/20200525/1571930255.html
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
https://cdn23.img.ria.ru/images/155540/35/1555403546_0:224:2962:1890_1036x0_80_0_0_9ef7d3bb9865992e5649106e819e4cb3.jpg
РИА Новости

Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

07:01 25.05.2020
48869
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Несмотря на принимаемые меры, в том числе изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, и разъяснения Верховного суда Российской Федерации, бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования… 32% обращений в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (в 2020 году – ред.) составили обращения, связанные с уголовным преследованием", - говорится в докладе.
При этом 68% из этих обращений содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела. в связи с этим указывает, что основным составом преступления, по которому предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, остается мошенничество, в том числе в результате перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
19 мая, 16:09Распространение нового коронавируса
Титов предложил продлить режим ЕНВД для юрлиц до 2024 года
Кроме того, почти в два раза увеличилась доля обратившихся предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности за налоговые преступления. "Продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов", - указывает Титов.
Он в связи с этим предлагает изменить статьи УК РФ о налоговых преступлениях, где максимально четко разграничить преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов, и налоговые правонарушения, выразившиеся в неуплате налогов, а также исключить толкование налоговых преступлений в качестве длящихся.
"Причиной возбуждения большинства уголовных дел респонденты называют конфликт с другим предпринимателем (37,6%) и личный интерес сотрудников правоохранительных органов и иных органов исполнительной власти (41,3%)", - добавил омбудсмен. Он также указал, что следствие и суды немотивированно заключают предпринимателей под стражу и вопреки требованиям законодательства без аргументации отказывают в применении более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест, залог, запрет определенных действий, личное поручительство, подписка о невыезде.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
18 мая, 13:23Распространение нового коронавируса
Титов предложил продлить срок подачи заявок на зарплатные субсидии
989535713
Обсудить 0
РоссияБорис ТитовВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Полицейский
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Место ДТП на блокпосту в Алматы
В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Актер Сергей Глушко
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Владимир Ефимов
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил вторую волну заболеваемости COVID-19 осенью и зимой
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния