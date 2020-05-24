Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин обратился в инстаграме к музыканту Сергею Шнурову с просьбой сначала разобраться в том, что он имел в виду, говоря о "чудовищном положении" артистов из-за пандемии коронавируса, а уже потом записывать "стишки".
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. В ответ Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и берестой. Кроме того, певец призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.
Пригожин отметил, что его слова вырвали из контекста. Он напомнил, что говорил о людях творческих профессий в целом: артистах театра и кино, цирка, танцорах и музыкантах. Он уточнил, многие из них посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для заработка денег.
"Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты (Сергей Шнуров. — Прим. Ред.) закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец", — отметил Пригожин.
Продюсер призвал Шнурова, вступившего в Партию роста, позаботиться о людях, которые еще не успели добраться до вершин "музыкального Олимпа", а только начали это делать.
"Ты прекрасно знаешь, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить. Они не дают нужного контакта, который ждут артисты и зрители. Сегодня страдают все ", — заключил он.
Пригожин призвал быть "внимательными к тому, что мы говорим и делаем".
Ранее бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.
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