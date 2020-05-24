Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов

Пригожин отметил, что его слова вырвали из контекста. Он напомнил, что говорил о людях творческих профессий в целом: артистах театра и кино, цирка, танцорах и музыкантах. Он уточнил, многие из них посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для заработка денег.