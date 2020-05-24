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Мусульманский праздник Ураза-байрам
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РИА Новости

Мусульманский праздник Ураза-байрам

02:50 24.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.. Архивное фото
Одним из двух главных праздников в исламе является Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) – это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан.
Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник начинается вечером 30 числа месяца рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – шавваля.
В 2020 году первый день месяца шавваль и начало праздника Ураза-байрам приходится на 24 мая.
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения – закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.
Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть.
Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.
Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".
В день праздника считается во благо встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со всеми. В этот день мусульмане приветствуют друг друга словами: "Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да примет Аллах наши и ваши молитвы!".
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву – ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
Перед тем как отправится на молитву желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее всего нечетное количество фиников. В мечеть идут по одной дороге, а возвращаются по другой.
Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). Окончание времени, отведенного для данной молитвы, – это тот момент, когда солнце находится в зените. После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.
В праздничные дни поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы своих усопших близких, читая соответствующие суры (главы) из Корана.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным. В ряде регионов России, где массово проживают мусульмане, он также является нерабочим днем.
В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) призвали региональные мусульманские общины самостоятельно принимать решение о формате проведения праздничной молитвы в честь праздника Ураза-байрам исходя из эпидемиологической обстановки на местах, но с соблюдением всех возможных мер предосторожности.
Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что мечети Духовного управления мусульман РФ в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), предложил верующим смотреть трансляцию молитв, запастись терпением и встретить праздник дома.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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