Гайнутдин: ограничения из-за вируса помогают саморазвитию, помощи ближним

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение коллективных молитв в мечетях, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, позволяют мусульманам осмыслить предназначение земной жизни и заняться помощью ближним, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

"Временное отлучение от свободного перемещения, невозможность совершать коллективные молитвы в наших мечетях мы восприняли как дополнительную возможность осмысления предназначения земной жизни, для самосовершенствования", - сказал Гайнутдин на онлайн-конференции, трансляция которой доступна на сайте СМР.

По его мнению, в привычном ритме люди порой забывали о том, "кто дал нам здоровье, благополучие, работу".

"А сегодня у каждого есть возможность задуматься об уже пройденных и предстоящих годах жизни и осознать ее хрупкость. Да, мы боимся за себя и своих близких. Но верующие люди убеждены: Господь милостив, охраняет и защищает. Мы встретили это испытание, проходя по пути совершенствования добрых дел", - рассказал муфтий.

ДУМ РФ, по его словам, совместно с благотворителями, среди которых Сулейман Керимов, уже оказали помощь на десятки миллионов рублей всем нуждающимся вне зависимости от национальности и вероисповедания. При участии ДУМ РФ открыта горячая линия для нуждающихся, а волонтеры "формируют сотни тонн продуктовых наборов".

"Несмотря на то что мы ограничены в посещении мечетей, мы не ограничены в своей доброй воли, в оказании помощи и поддержке нуждающимся", - подчеркнул муфтий.

Он также напомнил, что хотя мечети в России закрыты для верующих, джумма и таравих-намахзы проводятся онлайн, круглосуточно в мечетях читают Коран. Также верующим отвечают на вопросы и проводят проповеди онлайн, а через интернет продолжают работать исламские религиозные заведения.