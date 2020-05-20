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Религия и мировоззрение
2020-05-20T14:47
https://ria.ru/20200520/1571734052.html
Гайнутдин: ограничения из-за вируса помогают саморазвитию, помощи ближним
https://cdn21.img.ria.ru/images/150645/65/1506456500_0:0:2418:1360_1036x0_80_0_0_642d99f8dae92fc9f823c89a3abcd82d.jpg
РИА Новости

Гайнутдин: ограничения из-за вируса помогают саморазвитию, помощи ближним

14:47 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ограничения на посещение коллективных молитв в мечетях, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, позволяют мусульманам осмыслить предназначение земной жизни и заняться помощью ближним, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
"Временное отлучение от свободного перемещения, невозможность совершать коллективные молитвы в наших мечетях мы восприняли как дополнительную возможность осмысления предназначения земной жизни, для самосовершенствования", - сказал Гайнутдин на онлайн-конференции, трансляция которой доступна на сайте СМР.
По его мнению, в привычном ритме люди порой забывали о том, "кто дал нам здоровье, благополучие, работу".
"А сегодня у каждого есть возможность задуматься об уже пройденных и предстоящих годах жизни и осознать ее хрупкость. Да, мы боимся за себя и своих близких. Но верующие люди убеждены: Господь милостив, охраняет и защищает. Мы встретили это испытание, проходя по пути совершенствования добрых дел", - рассказал муфтий.
ДУМ РФ, по его словам, совместно с благотворителями, среди которых Сулейман Керимов, уже оказали помощь на десятки миллионов рублей всем нуждающимся вне зависимости от национальности и вероисповедания. При участии ДУМ РФ открыта горячая линия для нуждающихся, а волонтеры "формируют сотни тонн продуктовых наборов".
"Несмотря на то что мы ограничены в посещении мечетей, мы не ограничены в своей доброй воли, в оказании помощи и поддержке нуждающимся", - подчеркнул муфтий.
Он также напомнил, что хотя мечети в России закрыты для верующих, джумма и таравих-намахзы проводятся онлайн, круглосуточно в мечетях читают Коран. Также верующим отвечают на вопросы и проводят проповеди онлайн, а через интернет продолжают работать исламские религиозные заведения.
Ранее председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что мечети Духовного управления мусульман РФ в Москве и других регионах будут зарыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), предложил верующим смотреть трансляцию молитв, запастись терпением и встретить праздник дома.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинСулейман КеримовМоскваОбщество
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