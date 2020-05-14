Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама

Верующие во время праздничной молитвы в мечети "Сердце Чечни" имени А. Кадырова в Грозном

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) призвали региональные мусульманские общины самостоятельно принимать решение о формате проведения праздничной молитвы в честь праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), при этом "учитывая угрозу коронавируса", сообщается на сайте ДУМ РФ в четверг.

Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

"Региональные религиозные организации будут принимать решение о формате проведения праздничной молитвы исходя из эпидемиологической обстановки на местах, но непременно с соблюдением всех возможных мер предосторожности", - говорится в сообщении ДУМ РФ.

Вместе с тем, первый замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов призвал региональное духовенство "не ослаблять внимания к угрозе коронавируса и сохранять весь возможный комплекс мер по предотвращению распространения инфекции".

"Мы, мусульмане не имеем ни морального, ни религиозного права заниматься попустительством распространению смертельно опасного заболевания. Мусульмане отличаются терпеливостью и законопослушностью. И в данной ситуации мы призваны показать всему обществу пример ответственного отношения к общечеловеческой угрозе", - сказал Мухетдинов, слова которого приводятся в сообщении.

В столице же праздничная молитва пройдет "при участии ограниченного количества духовенства и сотрудников Духовного управления".