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Религия и мировоззрение
2020-05-14T15:09
https://ria.ru/20200514/1571435430.html
Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
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РИА Новости

Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама

15:09 14.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВерующие во время праздничной молитвы в мечети "Сердце Чечни" имени А. Кадырова в Грозном
Верующие во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) призвали региональные мусульманские общины самостоятельно принимать решение о формате проведения праздничной молитвы в честь праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), при этом "учитывая угрозу коронавируса", сообщается на сайте ДУМ РФ в четверг.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
"Региональные религиозные организации будут принимать решение о формате проведения праздничной молитвы исходя из эпидемиологической обстановки на местах, но непременно с соблюдением всех возможных мер предосторожности", - говорится в сообщении ДУМ РФ.
Вместе с тем, первый замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов призвал региональное духовенство "не ослаблять внимания к угрозе коронавируса и сохранять весь возможный комплекс мер по предотвращению распространения инфекции".
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"Мы, мусульмане не имеем ни морального, ни религиозного права заниматься попустительством распространению смертельно опасного заболевания. Мусульмане отличаются терпеливостью и законопослушностью. И в данной ситуации мы призваны показать всему обществу пример ответственного отношения к общечеловеческой угрозе", - сказал Мухетдинов, слова которого приводятся в сообщении.
В столице же праздничная молитва пройдет "при участии ограниченного количества духовенства и сотрудников Духовного управления".
Ранее в ДУМ РФ отметили, что из-за коронавируса во время месяца Рамадан в РФ молитвы в мечетях состоятся без прихожан: верующим предписано сидеть дома. Это касается как ежедневной молитвы, так и специальной - "таравих", которая читается после пятой ежедневной молитвы и только в Рамадан. Традиционную проповедь имама верующим тоже рекомендовали слушать онлайн.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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