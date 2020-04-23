Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-07T13:15
https://ria.ru/20200423/1570433326.html
Российских мусульман ждет самый необычный Рамадан
https://cdn23.img.ria.ru/images/152276/21/1522762114_0:165:3001:1853_1036x0_80_0_0_c2bf1b9e72170e8a57e84a33333851b8.jpg
РИА Новости

Российских мусульман ждет самый необычный Рамадан

08:00 23.04.2020 (обновлено: 13:15 07.05.2020)
39099
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российские мусульмане в четверг вечером вступают в самый важный для себя период — священный месяц Рамадан. Верующим предписывается полное воздержание от еды и питья с рассвета до заката. Однако в этом году пост пройдет в необычных условиях из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции. Как последователи ислама будут исполнять важнейшие предписания своей религии при закрытых мечетях и ожидать ли постящимся в этом году послаблений — в материале РИА Новости.

Как молиться без мечети

Рамадан высчитывается по лунному календарю и выпадает на разные даты григорианского летоисчисления, по которому живет весь светский мир. Однако на какой бы сезон священный месяц ни пришелся, для мусульман это непростое время. С раннего утра до захода солнца следует полностью воздерживаться от еды и питья — и так 30 дней до Ураза-байрама (в этом году праздник выпадает на 24 мая).
Пост — это всегда проверка на крепость веры и силу духа. А ныне все усложняет еще и пандемия коронавируса.
"Мы должны принимать Рамадан как испытание, посланное нам Аллахом. Мы жили и иногда забывали о Том, кто нам дал здоровье, жизнь, благополучие, работу. Сегодня есть возможность задуматься — окинуть взглядом прошлое и посмотреть в будущее", — обратился к верующим глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Мусульмане с особым усердием молятся Всевышнему в эти дни: согласно вероучению, строгое соблюдение поста зачтется Богом.
Первая молитва священного месяца — таравих — прозвучит вечером 23 апреля. По канонам, ее совершают в мечетях каждый вечер после захода солнца и пятого ежедневного намаза.
"Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой (в ее значимость) и ожиданием вознаграждения (за нее только от Господа), тому простятся предшествовавшие грехи", — приводит исламское предание слова пророка Мухаммеда.
Но в этом году все по-другому: не будет привычного призыва с минарета. Во многих странах мечети закрыты. Это касается и большинства регионов России. В Москве и области, например, уже шестую неделю в молельнях совершают намаз и непрерывно читают Коран только имамы. А простые верующие вынуждены молиться дома.
Вот и ежедневную особую молитву Рамадана мусульман призвали творить самостоятельно. А проповедь имама, которая обычно сопровождает таравих в мечетях, можно услышать разве что через интернет.
В 2020 году священный месяц пришелся на весну, день удлиняется, и если первый таравих 23 апреля верующие совершат где-то в 22:00 по Москве, то последний, 23 мая, — на 45 минут позже. Ежедневное расписание мусульмане смогут найти на официальных сайтах духовных управлений.

Как разговляться вечером

Не будет на сей раз и коллективных ифтаров. Это ежевечернее разговение предписывается устраивать в обществе единоверцев. Обычно по всей стране в Рамадан устанавливают специальные шатры, куда после захода солнца может прийти любой последователь ислама и принять воду и пищу. Перед совместным ужином верующие совершают намаз и слушают проповедь имама. А потом оставляют пожертвования в помощь нуждающимся.
"Мы призвали правоверных сделать свои дома мечетями, а семьи — общинами. Поэтому ифтары станут семейными. Необходимые молитвы мусульмане будут читать самостоятельно", — пояснил первый зампредседателя СМР, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Но это не значит, что домашнее разговение — полноценная замена коллективному. Согласно вероучению, куда большую награду от Всевышнего получают те, кто выполняет обряды в общине.
© РИА Новости / Роман Антонов / Перейти в фотобанкРеспубликанский ифтар, посвященный месяцу Рамадану, в Казани
Республиканский ифтар, посвященный месяцу Рамадан, в Казани
© РИА Новости / Роман Антонов
Перейти в фотобанк
Республиканский ифтар, посвященный месяцу Рамадану, в Казани
"Есть даже изречение пророка Мухаммеда, согласно которому коллективная молитва лучше индивидуальной в 27 раз. Правда, сегодня мы ограничены в этом. Однако Всевышний видит, что происходит: нынешняя ситуация возникла не по нашей воле", — подчеркивает Аббясов.
Поэтому мусульмане, по словам муфтия, несмотря на значимость совместных намазов и трапез, должны соблюдать режим самоизоляции. Здоровье куда важнее.
Заниматься традиционной благотворительностью духовные лидеры призывают верующих дистанционно.
"Рамадан — самое подходящее время, чтобы проявить щедрость. В разных регионах страны пройдет акция "Поделись ифтаром" — имамы и волонтеры посетят многодетные семьи и всех, кто нуждается в поддержке. Мы приготовили им продуктовые наборы", — информирует муфтий.

Кто может не поститься

Помогать добровольцы будут и оказавшимся в группе риска из-за коронавируса. Прежде всего пожилым людям. Они, кстати, освобождаются от поста в Рамадан — вместе с детьми, беременными и кормящими женщинами.
"Полное воздержание от еды и питья касается тех, кто здоров. В Коране Всевышний говорит: кто болен или находится в пути, может не соблюдать пост", — уточняет Аббясов.
Однако пропущенные дни верующие обязаны компенсировать в следующий Рамадан. Если же кто-то вообще не способен придерживаться ограничений, например из-за хронической болезни, он обязан внести фидья-садаку — милостыню-искупление.
"На эти деньги — порядка 500-600 рублей в день — следует накормить нуждающегося завтраком, обедом и ужином", — объясняет муфтий.
Правила остаются неизменными со времен пророка Мухаммеда. Не отменит их и коронавирус. Пандемия, по мнению Аббясова, — не повод для послаблений.
Правда, далеко не все мусульманские деятели согласны с этим. Некоторые считают, что в экстраординарных случаях могут быть исключения.
"Каждый знает свою ситуацию, сегодня можно проконсультироваться с врачами по телефону или скайпу, посоветоваться с имамами", — отмечает глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он рекомендует верующим звонить в муфтияты и мечети.
"Здоровье, жизнь человека очень важны. Ни в коем случае нельзя покушаться на это, даже именем Бога, именем религии", — полагает муфтий.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
19 апреля, 14:50Религия и мировоззрение
ДУМ РФ опубликовало рекомендации на месяц Рамадан
46813330
Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераКоронавирус в РоссииАльбир КргановАналитика - Религия и мировоззрениеРамаданРушан АббясовРавиль ГайнутдинМоскваОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38Самолет индийских ВВС МиГ-29 потерпел крушение в провинции Пенджаб
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния