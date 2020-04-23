Российских мусульман ждет самый необычный Рамадан

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российские мусульмане в четверг вечером вступают в самый важный для себя период — священный месяц Рамадан. Верующим предписывается полное воздержание от еды и питья с рассвета до заката. Однако в этом году пост пройдет в необычных условиях из-за пандемии Российские мусульмане в четверг вечером вступают в самый важный для себя период — священный месяц Рамадан. Верующим предписывается полное воздержание от еды и питья с рассвета до заката. Однако в этом году пост пройдет в необычных условиях из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции. Как последователи ислама будут исполнять важнейшие предписания своей религии при закрытых мечетях и ожидать ли постящимся в этом году послаблений — в материале РИА Новости.

Как молиться без мечети

Рамадан высчитывается по лунному календарю и выпадает на разные даты григорианского летоисчисления, по которому живет весь светский мир. Однако на какой бы сезон священный месяц ни пришелся, для мусульман это непростое время. С раннего утра до захода солнца следует полностью воздерживаться от еды и питья — и так 30 дней до Ураза-байрама (в этом году праздник выпадает на 24 мая).

Пост — это всегда проверка на крепость веры и силу духа. А ныне все усложняет еще и пандемия коронавируса.

"Мы должны принимать Рамадан как испытание, посланное нам Аллахом. Мы жили и иногда забывали о Том, кто нам дал здоровье, жизнь, благополучие, работу. Сегодня есть возможность задуматься — окинуть взглядом прошлое и посмотреть в будущее", — обратился к верующим глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.

Мусульмане с особым усердием молятся Всевышнему в эти дни: согласно вероучению, строгое соблюдение поста зачтется Богом.

Первая молитва священного месяца — таравих — прозвучит вечером 23 апреля. По канонам, ее совершают в мечетях каждый вечер после захода солнца и пятого ежедневного намаза.

"Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой (в ее значимость) и ожиданием вознаграждения (за нее только от Господа), тому простятся предшествовавшие грехи", — приводит исламское предание слова пророка Мухаммеда.

Но в этом году все по-другому: не будет привычного призыва с минарета. Во многих странах мечети закрыты. Это касается и большинства регионов России. В Москве и области, например, уже шестую неделю в молельнях совершают намаз и непрерывно читают Коран только имамы. А простые верующие вынуждены молиться дома.

Вот и ежедневную особую молитву Рамадана мусульман призвали творить самостоятельно. А проповедь имама, которая обычно сопровождает таравих в мечетях, можно услышать разве что через интернет.

В 2020 году священный месяц пришелся на весну, день удлиняется, и если первый таравих 23 апреля верующие совершат где-то в 22:00 по Москве, то последний, 23 мая, — на 45 минут позже. Ежедневное расписание мусульмане смогут найти на официальных сайтах духовных управлений

Как разговляться вечером

Не будет на сей раз и коллективных ифтаров. Это ежевечернее разговение предписывается устраивать в обществе единоверцев. Обычно по всей стране в Рамадан устанавливают специальные шатры, куда после захода солнца может прийти любой последователь ислама и принять воду и пищу. Перед совместным ужином верующие совершают намаз и слушают проповедь имама. А потом оставляют пожертвования в помощь нуждающимся.

"Мы призвали правоверных сделать свои дома мечетями, а семьи — общинами. Поэтому ифтары станут семейными. Необходимые молитвы мусульмане будут читать самостоятельно", — пояснил первый зампредседателя СМР, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Но это не значит, что домашнее разговение — полноценная замена коллективному. Согласно вероучению, куда большую награду от Всевышнего получают те, кто выполняет обряды в общине.

"Есть даже изречение пророка Мухаммеда, согласно которому коллективная молитва лучше индивидуальной в 27 раз. Правда, сегодня мы ограничены в этом. Однако Всевышний видит, что происходит: нынешняя ситуация возникла не по нашей воле", — подчеркивает Аббясов.

Поэтому мусульмане, по словам муфтия, несмотря на значимость совместных намазов и трапез, должны соблюдать режим самоизоляции. Здоровье куда важнее.

Заниматься традиционной благотворительностью духовные лидеры призывают верующих дистанционно.

"Рамадан — самое подходящее время, чтобы проявить щедрость. В разных регионах страны пройдет акция "Поделись ифтаром" — имамы и волонтеры посетят многодетные семьи и всех, кто нуждается в поддержке. Мы приготовили им продуктовые наборы", — информирует муфтий.

Кто может не поститься

Помогать добровольцы будут и оказавшимся в группе риска из-за коронавируса. Прежде всего пожилым людям. Они, кстати, освобождаются от поста в Рамадан — вместе с детьми, беременными и кормящими женщинами.

"Полное воздержание от еды и питья касается тех, кто здоров. В Коране Всевышний говорит: кто болен или находится в пути, может не соблюдать пост", — уточняет Аббясов.

Однако пропущенные дни верующие обязаны компенсировать в следующий Рамадан. Если же кто-то вообще не способен придерживаться ограничений, например из-за хронической болезни, он обязан внести фидья-садаку — милостыню-искупление.

"На эти деньги — порядка 500-600 рублей в день — следует накормить нуждающегося завтраком, обедом и ужином", — объясняет муфтий.

Правила остаются неизменными со времен пророка Мухаммеда. Не отменит их и коронавирус. Пандемия, по мнению Аббясова, — не повод для послаблений.

Правда, далеко не все мусульманские деятели согласны с этим. Некоторые считают, что в экстраординарных случаях могут быть исключения.

"Каждый знает свою ситуацию, сегодня можно проконсультироваться с врачами по телефону или скайпу, посоветоваться с имамами", — отмечает глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он рекомендует верующим звонить в муфтияты и мечети.