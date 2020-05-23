Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
На появившихся в интернете снимках видно, что медработница надела под полупрозрачный защитный костюм только купальник. Сама она объяснила это жарой. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.
"Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет", — заявил.
После публикации снимков пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни раскритиковали ее за внешний вид, другие, наоборот, поддержали .
В частности, за медсестру заступились власти региона, в частности его глава Алексей Дюмин, который призвал быть благодарными медикам, а не порицать их. Также слова благодарности за работу медсестры высказал глава областного минздрава Алексей Эрк.