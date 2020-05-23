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2020-05-23T12:41
https://ria.ru/20200523/1571872073.html
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
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РИА Новости

Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике

05:26 23.05.2020 (обновлено: 12:41 23.05.2020)
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© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"Медсестра в Тульской областной больнице
Медсестра в Тульской областной больнице
© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
На появившихся в интернете снимках видно, что медработница надела под полупрозрачный защитный костюм только купальник. Сама она объяснила это жарой. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.
"Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет", — заявил.
После публикации снимков пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни раскритиковали ее за внешний вид, другие, наоборот, поддержали .
В частности, за медсестру заступились власти региона, в частности его глава Алексей Дюмин, который призвал быть благодарными медикам, а не порицать их. Также слова благодарности за работу медсестры высказал глава областного минздрава Алексей Эрк.
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В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме
190641879121
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Распространение нового коронавирусаАссоциация медицинских сестер РоссииВалерий СамойленкоАлексей ЭркКоронавирус COVID-19Алексей ДюминЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоРаботаФотографияМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Весь мир в восторге от этой девочки, а только в России критикуют. Онищенко не в курсе, что не она одна там полуголая ходит и в том числе из-за того, что одеть нечего? Сам походил бы в таком наряде, может дошло бы, что и как возможно под него одеть и где это взять. Только умеют данные подделывать, критиковать и штрафовать.
23 мая, 12:19
sshumov.1973
29300006
Я полностью поддерживаю медсестру: девушка молодец: и жизнью рискует ради больных, и внесла элемент оживления в грустный больничный быт!
23 мая, 12:29
Руслан Тлеуж
29000005
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