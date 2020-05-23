Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике

"Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет", — заявил.