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В Туле медсестра пришла на работу в бикини
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РИА Новости

В Туле медсестра пришла на работу в бикини

22:33 19.05.2020 (обновлено: 01:31 20.05.2020)
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© Fotolia / Sudok1В палате пациента
В палате пациента
© Fotolia / Sudok1
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают "Тульские новости".
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать.
В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание.
"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", — отметили в ведомстве.
С медперсоналом провели разъяснительную беседу. Кроме того, в больнице усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
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