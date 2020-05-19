В Туле медсестра пришла на работу в бикини

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают "Тульские новости".
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать.
В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание.
"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", — отметили в ведомстве.
С медперсоналом провели разъяснительную беседу. Кроме того, в больнице усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.