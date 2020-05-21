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2020-05-21T19:55
https://ria.ru/20200521/1571803848.html
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
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РИА Новости

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

18:55 21.05.2020 (обновлено: 19:55 21.05.2020)
10331
© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"Медсестра в Тульской областной больнице
Медсестра в Тульской областной больнице
© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях. Об этом тульским "Вестям" рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева.
На распространенных ранее в Сети снимках сквозь полупрозрачную форму медсестры был виден купальник. Сообщалось, что к ней применили дисциплинарное взыскание. Сама медик позже объясняла, что надела бикини из-за жары.
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Савищева заявила, что никаких санкций в письменном виде к прославившейся медсестре не применяли.
"И я могу сказать больше: как только ее фото появилось в Сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков", — рассказала она.
Глава региона считает, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид, подчеркнула главврач.
Также Савищева назвала медсестру хорошей сотрудницей и профессионалом.
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Обсудить 12
РоссияАлексей ДюминТульская областьОбщество
Популярные комментарии
Возмутительно! Бикини там совершенно не к месту!)))
21 мая, 19:40
big_medved
5600018
Наконец то хоть один губернатор адекватный
21 мая, 19:44
rudaki23
2310000
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