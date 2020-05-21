Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях. Об этом тульским " Вестям " рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева.

На распространенных ранее в Сети снимках сквозь полупрозрачную форму медсестры был виден купальник. Сообщалось, что к ней применили дисциплинарное взыскание. Сама медик позже объясняла, что надела бикини из-за жары.

Савищева заявила, что никаких санкций в письменном виде к прославившейся медсестре не применяли.

"И я могу сказать больше: как только ее фото появилось в Сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков", — рассказала она.

Глава региона считает, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид, подчеркнула главврач.

Также Савищева назвала медсестру хорошей сотрудницей и профессионалом.