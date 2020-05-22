Тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава Минздрава

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк в интервью телеканалу "Первый Тульский" поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
На появившихся в интернете снимках видно, что медсестра надела под полупрозрачный защитный костюм только купальник. По ее словам, она сделала это из-за жары.
"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", — сказал Эрк.
Он отметил, что медсестра продолжает работать, хотя руководитель больницы сделала ей замечание в устной форме.
Накануне медсестру поблагодарил за труд и губернатор Алексей Дюмин. Глава региона считает, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид.