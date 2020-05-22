Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T13:43
https://ria.ru/20200522/1571815016.html
Тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава Минздрава
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571731299_35:0:958:519_1036x0_80_0_0_c81a7c7b0c3bb52eab809afd49f681d2.jpg
РИА Новости

Тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава Минздрава

06:36 22.05.2020 (обновлено: 13:43 22.05.2020)
107231
© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"Медсестра в Тульской областной больнице
Медсестра в Тульской областной больнице
© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк в интервью телеканалу "Первый Тульский" поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
На появившихся в интернете снимках видно, что медсестра надела под полупрозрачный защитный костюм только купальник. По ее словам, она сделала это из-за жары.

"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", — сказал Эрк.

Он отметил, что медсестра продолжает работать, хотя руководитель больницы сделала ей замечание в устной форме.
Накануне медсестру поблагодарил за труд и губернатор Алексей Дюмин. Глава региона считает, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид.
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
20 мая, 12:48
В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме
11333977765154
Обсудить 66
РоссияАлексей ДюминЗдоровье - ОбществоТульская областьОбщество
Популярные комментарии
Неужели ещё есть у нас адекватные чиновники в рангах министров?Раз уж заступился,пусть предложит попробовать «негодующим» одеться в костюм,маску и 12 часов походить не снимая. Чтобы с небес спустились.
22 мая, 07:29
Олег 84
27823116338
Сомневаюсь что там жалобы от того деда поступали, как и от его соседей))
22 мая, 06:59
ВМВячеслав Михайлович
183730059
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Автомобили в Москве
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
Лента новостейМолния