В России ответили на претензии НАТО в связи с Договором по открытому небу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в разговоре с RT прокомментировал заявление НАТО, в котором России выдвинули условия для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что возвращение Соединенных Штатов к выполнению ДОН произойдет, если Москва снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией. Глава НАТО также обвинил Россию в "избирательном" исполнении положений документа.
По словам российского сенатора, позиция Североатлантического альянса не удивляет.
"Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жёсткая евроатлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий. Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации", — сказал Косачев.
Вчера, 13:52Сказано в эфире"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небуРоссия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.
Он добавил, что такое поведение НАТО "вызывает лишь сожаление".
"Ультиматум Вашингтона"
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США выходят из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе Вашингтона, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что Вашингтон может пересмотреть выход из соглашения, если Россия "вернется к соблюдению" договора. По словам госсекретаря, Россия якобы годами нарушала договор, не разрешая или ограничивая полеты в рамках договора, "когда ей хочется". Так, отметил он, Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре вдоль границы страны с Абхазией и Южной Осетией.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство заявило, что политика США вызывает серьезные опасения даже у их союзников, поскольку "деструктивный курс на слом" соглашения вызывает сомнения о договороспособности и последовательности этой страны.
Также замглавы МИД Сергей Рябков пообещал, что Москва проведет детальный диалог со странами — участницами договора, чтобы объяснить, почему сам Вашингтон нарушает положения соглашения и какой путь вперед Россия предлагает. То же самое, подчеркнул Рябков, Москва объяснит и США.
Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.