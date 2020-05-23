В России ответили на претензии НАТО в связи с Договором по открытому небу

"Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жёсткая евроатлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий. Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации", — сказал Косачев.