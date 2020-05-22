В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небу Россия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.