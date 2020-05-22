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2020-05-22T22:53
https://ria.ru/20200522/1571867512.html
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
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РИА Новости

В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

21:58 22.05.2020 (обновлено: 22:53 22.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек альянса также обвинил Москву в "избирательном исполнении" соглашения.
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"На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО, мы призывали Россию вернуться к полному соблюдению договора", — отметил Столтенберг.
По словам главы Североатлантического альянса, если российские власти "будут придерживаться" договора, Вашингтон может пересмотреть свое решение.

Выход США из Договора по открытому небу

Президент Дональд Трамп накануне сообщил о выходе страны из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе США, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никаких нарушений договора со стороны России не было. В частности, замглавы МИД Александр Грушко ранее отметил, что страна планирует и дальше следовать всем правам и обязательствам соглашения до тех пор, пока оно действует.
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Вчера, 13:52Сказано в эфире
"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небуРоссия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.
В Евросоюзе также не поддержали выход Вашингтона из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что соглашение является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности. Он добавил, что Брюссель планирует оценить возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
21 мая, 18:26
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
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Выход США из Договора по открытому небуДональд ТрампНАТОЕвросоюзАлександр ГрушкоМоскваЙенс СтолтенбергСШАГрузияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А на воротник им ничего не положить, чтобы шею не натирало?
22 мая, 22:27
ТМТоварищ Мaузер
116111005
Условия будете ставить своим сателлитам и колониям, а нам этот договор по барабану. Не хотите - дело ваше.
22 мая, 22:20
Хрен Моржовый
7801005
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