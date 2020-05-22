В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек альянса также обвинил Москву в "избирательном исполнении" соглашения.
"На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО, мы призывали Россию вернуться к полному соблюдению договора", — отметил Столтенберг.
По словам главы Североатлантического альянса, если российские власти "будут придерживаться" договора, Вашингтон может пересмотреть свое решение.
Выход США из Договора по открытому небу
Президент Дональд Трамп накануне сообщил о выходе страны из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе США, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никаких нарушений договора со стороны России не было. В частности, замглавы МИД Александр Грушко ранее отметил, что страна планирует и дальше следовать всем правам и обязательствам соглашения до тех пор, пока оно действует.
Вчера, 13:52Сказано в эфире"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небуРоссия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.
В Евросоюзе также не поддержали выход Вашингтона из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что соглашение является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности. Он добавил, что Брюссель планирует оценить возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.