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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:03
https://ria.ru/20200522/1571828793.html
Минздрав подготовил предложения по дооснащению медучреждений в Дагестане
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571619824_150:86:1857:1046_1036x0_80_0_0_0d0540d5a2952e31936d768cb6c0a748.jpg
РИА Новости

Минздрав подготовил предложения по дооснащению медучреждений в Дагестане

12:03 22.05.2020
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© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
Автомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эксперты федеральных медицинских центров совместно со специалистами минздрава Дагестана подготовили предложения по обеспечению медучреждений республики лекарствами и средствами индивидуальной защиты, а также дооснащению оборудованием, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Совместно со специалистами регионального министерства здравоохранения федеральные эксперты подготовили предложения по лекарственному обеспечению, обеспечению СИЗ, дооснащению лабораторий и оснащению медицинских организаций республики компьютерными томографами, автотранспортом, реанимационным оборудованием",- говорится в сообщении.
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С 20 мая в Дагестане для оказания организационно-методической и консультативной помощи работает бригада специалистов федеральных медицинских исследовательских центров, в настоящее время они находятся в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом, уточнили в пресс-службе.
"По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих  медицинскую помощь пациентам с COVID-19",- пояснили в пресс-службе.
Специалистами федеральных учреждений уже проконсультированы 28 тяжелых пациентов, в том числе проведена работа по их маршрутизации, кроме того даны рекомендации по тактике ведения реанимационных больных с COVID-19, отметили в пресс-службе.
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"Министерством здравоохранения Российской Федерации с учетом предложений правительства Республики Дагестан, Министерства обороны Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подготовлен План мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Дагестан",- подчеркнули в Минздраве.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто. Он поручил Минздраву разработать план по преодолению эпидемиологической ситуации в регионе, Роспотребнадзору - постоянно мониторить эпидситуацию и разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса, а правительству - до 25 мая оказать Дагестану финансовую поддержку для реализации мер по борьбе с COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинДербентОбщество
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