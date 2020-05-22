Минздрав подготовил предложения по дооснащению медучреждений в Дагестане

"Совместно со специалистами регионального министерства здравоохранения федеральные эксперты подготовили предложения по лекарственному обеспечению, обеспечению СИЗ, дооснащению лабораторий и оснащению медицинских организаций республики компьютерными томографами, автотранспортом, реанимационным оборудованием",- говорится в сообщении.

"По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19",- пояснили в пресс-службе.

Специалистами федеральных учреждений уже проконсультированы 28 тяжелых пациентов, в том числе проведена работа по их маршрутизации, кроме того даны рекомендации по тактике ведения реанимационных больных с COVID-19, отметили в пресс-службе.