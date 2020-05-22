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2020-05-22T11:59
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Анна Попова: определенные требования останутся и после окончания эпидемии
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РИА Новости

Анна Попова: определенные требования останутся и после окончания эпидемии

12:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о снятии ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в регионах, и о времени, когда они уже будут не нужны, об изменении вируса и тестировании населения на иммунитет, а также об изучении влияния COVID-19 на здоровье человека и начале вакцинации в России. Беседовала Людмила Белоножко.
— Анна Юрьевна, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по снятию ограничительных мер. Мы видим, что ряд ограничений сохраняется на протяжении всех трех этапов, которые предусмотрены. А есть ли надежда, что уже и третий этап будет не нужен?
— Конечно, безусловно, мы к этому стремимся. Однако режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать — это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств. Нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести. Это будут определенные новые правила, но, на мой взгляд, они вполне реализуемы. Их можно соблюдать, и соблюдать таким образом, чтобы качество жизни не страдало.
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— Для перехода от одного этапа к другому необходимо соблюдение определенных критериев, на сегодняшний день по этим критериям в России есть субъекты, которые могут перейти уже к третьему этапу?
— Действительно, для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли. Конечно, очень важно, чтобы количество свободных коек оставалось, как и на первом — втором этапе. Это вполне достижимые сегодня показатели, и часть субъектов пока еще в нестабильном этапе развития ситуации, но день ото дня достигают именно этих показателей, поэтому это вполне реальные цифры, они достижимы.
Главное — правильная организация всех противоэпидемических мероприятий, всех режимов ограничений в предыдущий месяц-полтора и на сегодняшний день. Если все было организовано правильно, следовательно, проблем с переходом от этапа к этапу не будет. Однако сроки для каждого субъекта будут свои, в зависимости от эпидемиологической ситуации и от мер, которые были приняты своевременно или несвоевременно, в полном ли объеме, нарушались они или нет. Это все факторы, которые будут влиять на продолжительность каждого из этапов.
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— Ранее вы говорили, что началось обследование медиков на иммунитет к коронавирусу. Будут ли проводить и популяционные исследования? Можно ли говорить уже о каких-то результатах?
— Мы начали с медицинских работников, потому что они самыми первыми встретились с большим количеством больных, то есть у них большой риск заражения. Где-то этот риск реализовался, и сегодня мы видим сформировавшийся иммунитет.
Если говорить в целом о популяции, то, наверное, сегодня проведение исследования еще преждевременно. Мы начинаем это делать, уже спланировали работу по разным субъектам, определили контингент, есть понимание, как это будет происходить, и пока есть время подготовиться. Ученые говорят, что должно пройти не меньше семи недель после разгара вспышки, эпидемического подъема, его пика, чтобы начинать проводить эти исследования, тогда можно будет увидеть у населения именно тот иммунитет, те антитела, которые будут отвечать за иммунный ответ при любой дальнейшей встрече с вирусом.
Если начать это делать раньше, это может быть не показательно. И мы зря потревожим людей и используем бюджетные средства.
— Чем объясняется то, что часть людей переносят коронавирус тяжело, а часть бессимптомно? И какое количество бессимптомных пациентов сегодня?
— Бессимптомно болеют 45 процентов, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в Российской Федерации, ученые это делают — определяют, какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть их более четко и дать ответ на этот вопрос.
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Абсолютно четко могу сказать, что при любой инфекции удельный вес людей, которые дают манифестные формы, относительно тех, кто дает скрытую или латентную форму течения, всегда очень небольшой. То есть количество людей, которые болеют ярко, выраженно, или манифестно, как говорят эпидемиологи, всегда значительно меньше, чем количество людей, которые, встречаясь с вирусом, не дают такой яркой, тем более тяжелой клиники. При всех инфекциях — при гриппе, кори, при всех воздушно-капельных инфекциях — это примерно так. Все, что мы видим, как говорят эпидемиологи, это лишь верхушка айсберга, все остальные встречи — это нетяжелые формы, которые не требуют обращения к врачу.
— Какое влияние в целом на здоровье человека оказывает коронавирусная инфекция в перспективе всей его жизни?
— Это очень важный вопрос, чтобы ответить на него, необходимо большое количество исследований, анализ всех медицинских наблюдений. Этим сейчас занимаются ученые всего мира. Очень важно понимать, как же в дальнейшем организм будет реагировать — он забудет об этом вирусе, просто имея иммунитет, или какие-то последствия, в зависимости от тех или иных проявлений, от тяжести заболеваний, будут преследовать его еще какое-то время.
Но это вопрос для врачей спустя несколько месяцев, а может быть, даже и лет, потому что отдаленные последствия сегодня, конечно, мы не можем увидеть.
— Есть ли понимание, как сильно меняется коронавирус? Не получится ли так, что сейчас вакцину создадут, а через какое-то время она будет неактуальна из-за мутации вируса?
— Сегодня все страны, которые могут секвенировать вирус, паспортизировать его, то есть дать его полную характеристику, выкладывают свои результаты в различные информационные системы. Анализ таких расшифрованных данных о геноме, а их количество увеличивается ежедневно — сначала было несколько сотен, сегодня уже речь идет о тысячах, — показывает, что высоких уровней мутаций вирус не демонстрирует. То есть его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни. Однако высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно.
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— Когда появится вакцина, станет ли она обязательной для всех? С кого начнут вакцинацию?
— Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то, по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииРоссияАнна ПоповаИнтервью - Авторы
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