Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

"Постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.