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2020-05-22T14:11
https://ria.ru/20200522/1571826947.html
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову
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РИА Новости

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

11:36 22.05.2020 (обновлено: 14:11 22.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящей инстанции о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

"Постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", — сказал собеседник агентства.

Ранее фигурантам пребывание в СИЗО вновь было продлено до 24 июля. До нового рассмотрения Мосгорсудом они продолжат находиться под стражей. Это также касается бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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Популярные комментарии
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22 мая, 11:40
Владимир Белогорский
4900100
правосудие по-российски и справедливость вещи не совместимые.
22 мая, 12:45
Василий Кнутт
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