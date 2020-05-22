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2020-05-22T07:26
https://ria.ru/20200522/1571812429.html
Онищенко раскритиковал идею закрепить в законе понятие самоизоляции
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РИА Новости

Онищенко раскритиковал идею закрепить в законе понятие самоизоляции

02:29 22.05.2020 (обновлено: 07:26 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал предложение законодательно закрепить понятие самоизоляции.
Парламентарий подчеркнул, что это "слишком эмоциональное предложение", которое вызвало у него недоумение.
"Я не понимаю, что они хотят вложить в это понятие, какие будут рычаги контроля, какие меры? Давайте еще "порог" введем и "обсервацию"? Пока у меня, как у профессионала в данной области, это предложение вызывает недоумение", — отметил Онищенко.
Ранее стало известно, что в комитете Совфеда по конституционному законодательству выступили с инициативой закрепить понятие самоизоляции в законодательстве. Изменения могут затронуть закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В беседе с РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова заявила, что в будущем должны быть "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Ирина РукавишниковаЗаконодательствоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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