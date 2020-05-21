В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.
Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Авторы хотят внести ее в перечень мероприятий по совершенствованию закона "в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях" (есть в распоряжении РИА Новости).
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.
"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", — заявила она.
Изменения могут затронуть закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
По последним данным, в России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: граждан просят не покидать дома без крайней необходимости, носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.