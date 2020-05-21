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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:40
https://ria.ru/20200521/1571764096.html
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/153117/62/1531176211_0:0:3106:1747_1036x0_80_0_0_4cf312d6cf9a8e83fe5d61e05953c9c5.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

08:47 21.05.2020 (обновлено: 09:40 21.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.
Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Авторы хотят внести ее в перечень мероприятий по совершенствованию закона "в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях" (есть в распоряжении РИА Новости).
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Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", — заявила она.

Изменения могут затронуть закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
По последним данным, в России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: граждан просят не покидать дома без крайней необходимости, носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Самоизоляция, самозанятость, самооборона, самовыживание, ...... заметили ? ключевое слово "сами" ((((
21 мая, 09:19
Юстас Алексу
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А пущай устанавливают. Но ограничивают сферу применения этого "порядка", в первый год его "действия", только деятелями Совфеда и членами их семей. А мы будем внимательно следить и восхищаться результами :)
21 мая, 09:24
Александр И
3425112219
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