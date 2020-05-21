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2020-05-21T07:01
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Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
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РИА Новости

Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня

07:01 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил об омерзении от сговора экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также от заявления партии Порошенко о "российской провокации". Своими мыслями сенатор поделился в фейсбуке.
Ранее в партии "Европейская солидарность" назвали "российской провокацией" аудиозапись якобы разговора экс-президента Украины с Байденом, которую обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Заявления украинской партии российский парламентарий назвал "самой омерзительной новостью дня".
"Для меня она в заявлении представителя украинской партии "Европейская солидарность" о том, что записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена о замене генпрокурора Украины в обмен на один миллиард долларов являются сфабрикованной провокацией России, пытающейся таким образом "подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию. Омерзительно здесь все — начиная от сговора Порошенко и заканчивая его партией, пытающейся таким незамысловатым способом отмыть своего лидера, вновь переводя стрелки на Россию", — заявил Косачев.
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Сенатор предположил, что сторонникам экс-президента Украины показалось, что обвинения в адрес России смогут сработать, поскольку ранее США поддерживали Киев в его позиции насчет Донбасса и Крыма.
"Подозреваю, надпартийного консенсуса в этом позорном случае, к разочарованию порошенковских фейкометов, не сложится ни на Украине, ни в США. Слишком серьезны обстоятельства, чтобы фиглярствовать", — заключил Косачев.
Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине миллиард долларов.
Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте. Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
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РоссияСитуация на УкраинеВиктор ШокинЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныКонстантин КосачевДжо БайденСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Косачев пусть со своими нрвостями разбирается
21 мая, 11:49
В Вячеслав Фролов
4000021
Доня решил слить толстого борова кровопийцу.
21 мая, 07:03
ЛКЛысый Кучерявый
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