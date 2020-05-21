Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня

"Для меня она в заявлении представителя украинской партии "Европейская солидарность" о том, что записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена о замене генпрокурора Украины в обмен на один миллиард долларов являются сфабрикованной провокацией России, пытающейся таким образом "подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию. Омерзительно здесь все — начиная от сговора Порошенко и заканчивая его партией, пытающейся таким незамысловатым способом отмыть своего лидера, вновь переводя стрелки на Россию", — заявил Косачев.