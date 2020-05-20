Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T06:52
https://ria.ru/20200520/1571707062.html
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/38/1556753806_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_a9647f4e478faa0d22669ef5772270d9.jpg
РИА Новости

В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него

06:52 20.05.2020
250
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" ("ЕС") назвали "российской провокацией" аудиозапись якобы разговора экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которую обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Об этом сообщил украинский "5 канал".
Опубликованные фрагменты записи, как утверждают в партии, сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину. В "Европейской солидарности" заявили, что эта "российская провокация" направлена на то, чтобы подорвать "двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов" и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.
Леонид Кучма
18 мая, 14:24
Украинцы считают Кучму лучшим из президентов страны, показал опрос
Ранее депутат Рады Андрей Деркач опубликовал телефонный разговор, в котором бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко якобы обсуждает назначение нового генпрокурора страны с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Речь в разговоре также касалась крупного вознаграждения за это решение.
Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в парламенте.
Издание "Европейская правда", в свою очередь, сообщило, что офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко.
2160101
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныАрсений ЯценюкДжо БайденСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Логотип НАСА
Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
Японский военнослужащий
СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
Полиция
КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Американские доллары
Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Иркутской области ввели обязательный масочный режим
07:05В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19
07:03У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
Лента новостейМолния