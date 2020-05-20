В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" ("ЕС") назвали "российской провокацией" аудиозапись якобы разговора экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которую обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Об этом сообщил украинский "5 канал".
Опубликованные фрагменты записи, как утверждают в партии, сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину. В "Европейской солидарности" заявили, что эта "российская провокация" направлена на то, чтобы подорвать "двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов" и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.
Ранее депутат Рады Андрей Деркач опубликовал телефонный разговор, в котором бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко якобы обсуждает назначение нового генпрокурора страны с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Речь в разговоре также касалась крупного вознаграждения за это решение.
Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в парламенте.
Издание "Европейская правда", в свою очередь, сообщило, что офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко.