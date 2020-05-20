В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него

Опубликованные фрагменты записи, как утверждают в партии, сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину. В "Европейской солидарности" заявили, что эта "российская провокация" направлена на то, чтобы подорвать "двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов" и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.