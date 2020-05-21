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Культура
2020-05-21T04:07
https://ria.ru/20200521/1571760815.html
На сайте Президентской библиотеки заработает ресурс о Второй мировой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570125743_0:230:3081:1963_1036x0_80_0_0_58683f1d3da06cba678f084b55dd5f16.jpg
РИА Новости

На сайте Президентской библиотеки заработает ресурс о Второй мировой

04:07 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ГребневЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уникальный информационный ресурс, ставший первой частью комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне и доступный пользователям во всем мире, начнет работу в четверг на портале Президентской библиотеки имени Ельцина Управления делами президента РФ, сообщили РИА Новости организаторы проекта.
Новый ресурс создан во исполнение поручения президента России Владимира Путина об обнародовании архивов Второй мировой войны и предшествующего периода. Организаторами проекта стали Росархив, Управление делами президента и Президентская библиотека.
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Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки России организовал на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов оцифровку документов, отражающих предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги. Материалы будут в течение ряда лет размещаться на портале Президентской библиотеки.
Первая часть комплекса посвящена предыстории Второй мировой войны и охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. В эту часть включено более 1700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники, почти половина из них публикуется впервые.
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Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии. Документы также раскрывают политику "умиротворения" Германии западными державами с момента прихода к власти нацистов до нападения Третьего рейха на Польшу.
Как отмечают организаторы проекта, благодаря вводимым в широкий научно-общественный оборот архивным материалам новое освещение получают дискутируемые и востребованные сегодня как в академической науке, так и в исторической публицистике темы: попытки построения системы коллективной безопасности в Европе, аншлюс Австрии, "Мюнхенский сговор" и предательство западными державами Чехословакии, расчленение и ликвидация чехословацкого государства, отношения между гитлеровской Германией и Польшей, неудача Московских переговоров представителей СССР, Англии и Франции о совместном противодействии германской агрессии, заключение советско-германского пакта о ненападении.
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Посетители ресурса смогут, в частности, ознакомиться с малоизвестными документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период "вползания в войну".
Президентской библиотекой при поддержке Главного научно-исследовательского вычислительного центра Управления делами президента выполнена модернизация программно-аппаратного комплекса, организован свободный доступ к ресурсам проекта для пользователей со всего мира. Все оцифрованные документы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.
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О том, что Россия создаст самый полный комплекс архивных материалов о Второй мировой войне, и который будет доступен гражданам РФ и иностранцам, Владимир Путин сообщил в январе нынешнего года в послании Федеральному собранию. По словам президента, Россия должна защитить правду о Победе и с фактами противостоять "наглому вранью и попыткам переиначить историю".
Выступая позже в Петербурге на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций, Путин выразил уверенность, что публикация исторических материалов в рамках центра архивных документов позволит довести правду до людей.
"И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", - сказал тогда российский лидер.
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КультураРоссияЧехословакияПрезидентская библиотека имени Б. Н. ЕльцинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Федеральное архивное агентство (Росархив)Владимир ПутинАнглияГерманияЕвропаСССРОбщество
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