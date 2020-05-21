Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

"Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — сказал Альтштейн.