Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
В среду в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что за сутки в стране выписали рекордных 9262 человека. За этот же период болезнь подтвердилась у 8764, что меньше числа выздоровевших. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наблюдается снижение темпов прироста по коронавирусу.
По мнению вирусолога, конец пика прослеживается благодаря уменьшению числа новых инфицированных.
"Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — сказал Альтштейн.
Также он выразил мнение, что не существует сведений, которые бы указывали на снижение темпов тестирования, поскольку в России "тестов достаточно".
Ранее в разговоре с РИА Новости Альтштейн прокомментировал спад заражения, предположив, что большинство россиян соблюдает противоэпидемические правила.
По информации ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.