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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T08:39
https://ria.ru/20200521/1571760389.html
Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

03:13 21.05.2020 (обновлено: 08:39 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
В среду в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что за сутки в стране выписали рекордных 9262 человека. За этот же период болезнь подтвердилась у 8764, что меньше числа выздоровевших. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наблюдается снижение темпов прироста по коронавирусу.
По мнению вирусолога, конец пика прослеживается благодаря уменьшению числа новых инфицированных.
"Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — сказал Альтштейн.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
00:31Распространение нового коронавируса
Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19
Также он выразил мнение, что не существует сведений, которые бы указывали на снижение темпов тестирования, поскольку в России "тестов достаточно".
Ранее в разговоре с РИА Новости Альтштейн прокомментировал спад заражения, предположив, что большинство россиян соблюдает противоэпидемические правила.
По информации ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
14955861268
Обсудить 37
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваВОЗОбщество
Популярные комментарии
Конечно пройден курортный сезон на носу надо бабло стричь, на масках уже поднялись, теперь на отдыхе бабла срубить надо и так 3 месяца над людьми всего земного шара издевались
21 мая, 03:28
FBFrodo Begins
78603237
По моему мнению это надолго. Нужно продолжать как и было. Все в масках, перчатки правда можно убрать. Спрей антисептик у всех в кармане вместо перчаток я бы такой закон издал.
21 мая, 03:34
f s
31720132
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