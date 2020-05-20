Эксперты объяснили снижение числа новых случаев коронавируса в России

Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в Москве и России впервые больше числа новых случаев. Прирост заболевших COVID-19 опустился ниже 9 тысяч и составил 8 764. Прирост новых случаев в Москве впервые с 29 апреля ниже 3 тысяч (2699). При этом за сутки по стране выписаны рекордные 9 262 человека. Из них в Москве - 5440.

"Великолепные цифры, если и дальше так будет - совсем хорошо. Тут главное - выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше. Мы этого спада ждали. Безусловно, сыграла роль проделанная работа. Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад. Минимальных цифр мы можем ожидать в конце июня - начале июля, скорее всего, в это время", - считает Малышев.