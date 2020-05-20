Эксперты объяснили снижение числа новых случаев коронавируса в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Летняя погода, повышение иммунитета и соблюдение мер самоизоляции привели к постепенному снижению числа новых выявленных случаев коронавируса в сутки в России и в Москве, минимальных цифр можно ждать уже в конце июня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в Москве и России впервые больше числа новых случаев. Прирост заболевших COVID-19 опустился ниже 9 тысяч и составил 8 764. Прирост новых случаев в Москве впервые с 29 апреля ниже 3 тысяч (2699). При этом за сутки по стране выписаны рекордные 9 262 человека. Из них в Москве - 5440.
"Значительная часть людей соблюдает противоэпидемические правила, это повлияло на спад. Но и кроме того, я думаю, что летняя погода сказалась. Общее влияние лета приводит к повышению иммунитета. Так и ожидалось, что это снижение будет происходить, оно же во всех странах происходит", - рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Главный риск, по словам ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава, профессора Николая Малышева, - отказ от соблюдения самоизоляции.
"Великолепные цифры, если и дальше так будет - совсем хорошо. Тут главное - выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше. Мы этого спада ждали. Безусловно, сыграла роль проделанная работа. Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад. Минимальных цифр мы можем ожидать в конце июня - начале июля, скорее всего, в это время", - считает Малышев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.