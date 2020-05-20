Голикова отметила снижение темпов прироста по коронавирусу в России

"Что на сегодня. Как вы знаете, за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8764, мы даем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах РФ, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на 2 недели", - сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации РФ.