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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:01
https://ria.ru/20200520/1571717123.html
Голикова отметила снижение темпов прироста по коронавирусу в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова отметила снижение темпов прироста по коронавирусу в России

11:21 20.05.2020 (обновлено: 12:01 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что наблюдается снижение темпов прироста по коронавирусу в РФ, в Москве оно существенное.
"Что на сегодня. Как вы знаете, за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8764, мы даем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах РФ, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на 2 недели", - сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации РФ.
В РФ зарегистрированы 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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Распространение нового коронавирусаСовет Федерации РФМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
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