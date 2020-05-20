Голикова отметила снижение темпов прироста по коронавирусу в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что наблюдается снижение темпов прироста по коронавирусу в РФ, в Москве оно существенное.
"Что на сегодня. Как вы знаете, за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8764, мы даем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах РФ, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на 2 недели", - сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации РФ.
В РФ зарегистрированы 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф