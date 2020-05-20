Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:45
https://ria.ru/20200520/1571744323.html
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов

17:19 20.05.2020 (обновлено: 17:45 20.05.2020)
1144
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 21-26 мая.
На 21 мая, в четверг, планируются рейсы Тривандрум (Индия) - Калькутта (Индия) - Екатеринбург - Москва и Коломбо (Шри-Ланка) - Москва. В пятницу, 22 мая должны состояться перелеты Куала-Лумпур (Малайзия) - Пномпень (Камбоджа) - Новосибирск - Москва, Дубай (ОАЭ) - Санкт-Петербург - Москва, Бишкек (Киргизия) - Екатеринбург - Новосибирск. На субботу, 23 мая, запланированы рейсы Ташкент (Узбекистан) - Новосибирск, Гоа (Индия) - Уфа, Нью-Йорк (США) - Москва - Уфа, Ереван (Армения) - Воронеж.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 14:18Распространение нового коронавируса
Очередной вывозной рейс из Рима запланировали на 24 мая
На воскресенье, 24 мая, в графике значатся рейсы Гоа (Индия) - Ростов-на-Дону, Рим (Италия) - Москва в 15:20. В понедельник, 25 мая, россиян вывезут по маршрутам Душанбе (Таджикистан) -Москва, Дели (Индия) - Москва, Амман (Иордания) - Москва.
На вторник, 26 мая, планируются рейсы Душанбе (Таджикистан) - Красноярск, Бейрут (Ливан) - Краснодар, Душанбе (Таджикистан) - Екатеринбург, Денпасар (Индонезия) - Санкт-Петербург - Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
19 мая, 21:00Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоломбоМалайзияШереметьево (аэропорт)АрменияОбщество
Рекомендуем
Продавец на рынке в Ухане, КНР
В Ухане запретили употребление мяса диких животных и охоту на них
Минск
ЦИК Белоруссии зарегистрировал еще одну группу кандидата в президенты
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Апелляцию на арест красноярского бизнесмена Быкова рассмотрят 22 мая
Пассажирский самолет в небе
Индия возобновит внутренние авиарейсы с 25 мая
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о планирующихся вывозных рейсах
Работа робота на складе Amazon
Во Франции снова заработают склады Amazon
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии завершился режим ЧП, объявленный из-за коронавируса
Врачи и пациенты НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
У детей обнаружили редкий воспалительный синдром. Причина в коронавирусе?
Пассажирский самолет в небе
Очередной вывозной рейс из Рима запланировали на 24 мая
Буддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
Южная Корея после пандемии останется для россиян безвизовой страной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы МН17
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде 1 июля возобновятся занятия в школах
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
В США приняли акт об отчетности торгующих на биржах китайских компаний
Слиток золота
Во Франции дети во время карантина в доме у дедушки нашли золотые слитки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния