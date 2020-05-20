Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 21-26 мая.
На 21 мая, в четверг, планируются рейсы Тривандрум (Индия) - Калькутта (Индия) - Екатеринбург - Москва и Коломбо (Шри-Ланка) - Москва. В пятницу, 22 мая должны состояться перелеты Куала-Лумпур (Малайзия) - Пномпень (Камбоджа) - Новосибирск - Москва, Дубай (ОАЭ) - Санкт-Петербург - Москва, Бишкек (Киргизия) - Екатеринбург - Новосибирск. На субботу, 23 мая, запланированы рейсы Ташкент (Узбекистан) - Новосибирск, Гоа (Индия) - Уфа, Нью-Йорк (США) - Москва - Уфа, Ереван (Армения) - Воронеж.
На воскресенье, 24 мая, в графике значатся рейсы Гоа (Индия) - Ростов-на-Дону, Рим (Италия) - Москва в 15:20. В понедельник, 25 мая, россиян вывезут по маршрутам Душанбе (Таджикистан) -Москва, Дели (Индия) - Москва, Амман (Иордания) - Москва.
На вторник, 26 мая, планируются рейсы Душанбе (Таджикистан) - Красноярск, Бейрут (Ливан) - Краснодар, Душанбе (Таджикистан) - Екатеринбург, Денпасар (Индонезия) - Санкт-Петербург - Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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