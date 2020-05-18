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Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы
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РИА Новости

Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы

08:00 18.05.2020
2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Угроза тюремного срока за неудачную шутку — это перебор!
Таков главный аргумент в защиту граждан, которые размещали портреты нацистов в рамках онлайн-шествия "Бессмертного полка". Четверо из них задержаны правоохранительными органами по делу о реабилитации нацизма, уже признали вину и выразили раскаяние, заявив, что просто хотели пошутить. До некоторых других российской Фемиде добраться пока затруднительно, поскольку их IP-следы ведут за границу, в частности в Эстонию и на Украину. Уточнение "пока" в данном случае принципиально. Опыт показывает, что жизнь — штука достаточно долгая и полна сюрпризов, а государство обладает немалым терпением и хорошей памятью, так что возможность и необходимость ответить за свои действия может возникнуть в самый неожиданный момент.
Акция Бессмертный полк онлайн
16 мая, 15:52
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Однако надо признать: на этот раз голоса в защиту "шутников" немногочисленны и звучат не очень громко, что может показаться странным. За последние годы было немало дел, вокруг которых молниеносно раскручивался активистский протест из серии "режим лютует", — от наказания участников несанкционированных мероприятий до уже практически позабытых "Пусси райот". В данном же случае наблюдается удивительная вялость даже самых радикальных сил.
Секрет феномена прост: история о фотографиях нацистских преступников на акции "Бессмертный полк" носит политический характер в фундаментальном смысле этого слова — в том, который не про борьбу за власть разнообразных сил, а про системообразующий гражданский консенсус.
В современной России в качестве такового выступает память о Великой Отечественной и гордость за предков, победивших в ней. Отношение к войне выступает основой общественно-государственного единства, которое не способны поколебать никакие, даже самые острые противоречия, проблемы и конфликты по любым иным вопросам.
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
12 мая, 22:53
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
Причем страна на протяжении многих лет сталкивается с последовательными и масштабными усилиями по дискредитации места и роли СССР во Второй мировой, с попытками очернить память о свершенном людьми, чьими потомками мы являемся. В конечном счете это привело к прямо противоположному результату, поспособствовав гражданскому сплочению и выработке общественного иммунитета к деструктивной русофобской пропаганде.
Результаты произошедших изменений весьма внушительны. Ныне никакая сила внутри России не может себе позволить открытого и прямого оскорбления памяти о войне. Именно поэтому практически весь пласт соответствующей подрывной идеологической работы сместился в область якобы смешного. Ведь всегда можно заявить, что это была просто шутка, пусть и неудачная, а оскорбляться на юмор и тем более наказывать за него — бред и абсурд.
Правда, и эта лазейка быстро захлопывается, поскольку оказалось, что подобных шуток не понимают не только правоохранительные органы, но и большая часть общества.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
9 мая, 22:1375 лет Великой Победы
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За несколько дней до произведенных полицией задержаний ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что размещение портретов нацистов в "Бессмертном полку" считают шуткой всего семь процентов россиян. Зато оскорблением памяти и подвига советских солдат — 40 процентов, провокацией — 27, кощунством — 22, а насмешкой над участниками и ветеранами — 16.
Да и в том, что касается наказания для авторов "перфоманса", общественное мнение суровее закона: самым популярным стал ответ о лишении их российского гражданства (если у них таковое имеется) — 29 процентов. Впрочем, мнение о необходимости уголовного наказания не сильно отстало — 26 процентов.
Ну а обнародование информации о личностях подозреваемых работает на подтверждение сложившихся у людей представлений об организованной провокации, поскольку задержанные — сторонники несистемной оппозиции.
Мужчина сидит за компьютером
17 сентября 2019, 09:41
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Теоретически ведь действительно можно было допустить, что за размещением портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку" стоит аполитичный молодняк, движимый свойственным юности нигилизмом и стремлением испытывать любые устои на прочность с помощью показавшегося забавным троллинга. В конце концов, случающиеся время от времени акты вандализма в отношении Вечного огня в разных регионах России по большей части идут именно от бездумного хулиганства и не несут в себе политического подтекста.
Вот только в реальности оказалось, что участников конкретно данной акции отличает активная общественно-политическая позиция, причем именно антигосударственная — и теперь любые оправдания по поводу неудачной шутки выглядят откровенно неубедительно.
Уже стало привычным, что культ Победы видится определенным политическим силам (как внутренним, так и внешним) краеугольным камнем российской власти. Вот они и подрывают его как могут, не понимая, что это не государство навязывает его населению, а оно само идет за гражданами в этом вопросе.
Нынешняя история еще раз подтвердила давнее наблюдение. Правда, потуги очередных "воинов света" снова обеспечили обратный эффект, поскольку никакая борьба с "сатрапами и душителями свободы" не способна в глазах большинства людей оправдать осквернение памяти предков и их подвига.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
16 мая, 17:54
Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
14802016
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Великая Отечественная война (1941-1945)Бессмертный полкЭстонияСССРУкраинаМнение - АвторыОбщество
Популярные комментарии
Я считаю, что в данной истории точку должен поставить закон. И не принципиально какие люди и по каким соображениям организовали эту "акцию", они оскорбили не конкретного человека или социальную группу, а они оскорбили нацию. Нация слишком многочисленна чтобы наказывать или прощать, поэтому и существуют законы.
18 мая, 08:26
Илья А.
800002
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