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2020-05-07T23:15
https://ria.ru/20200507/1571128410.html
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
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РИА Новости

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

23:15 07.05.2020
9429
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вечный огонь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы компании "ПетербургГаз", 6 мая около 4 часов утра Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Горение было оперативно восстановлено. По данным полиции, огонь затушила нетрезвая женщина.
"Полиция установила личность виновницы. Ей оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщившая, что сделала это нечаянно", - сказал собеседник агентства.
Женщину привлекли к административной ответственности, добавил он.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.
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Популярные комментарии
Нечаянно затушила, или нечаянно мать двоих детей?
7 мая, 23:17
Николай Негодник
34140001
27 лет, мать двоих детей, ходит пьяная в 4 утра и тушит Вечный огонь...по моему, её жизнь уже наказала, не думаю, что человек, у которого всё хорошо в жизни, сможет оказаться в такой ситуации)
8 мая, 03:21
Константин Е
1601113
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