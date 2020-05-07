В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы компании "ПетербургГаз", 6 мая около 4 часов утра Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Горение было оперативно восстановлено. По данным полиции, огонь затушила нетрезвая женщина.
"Полиция установила личность виновницы. Ей оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщившая, что сделала это нечаянно", - сказал собеседник агентства.
Женщину привлекли к административной ответственности, добавил он.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.
13 марта, 11:10Вандалы повредили памятник "Катюше" в Подмосковье