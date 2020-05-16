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2020-05-16T19:21
https://ria.ru/20200516/1571557691.html
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
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РИА Новости

"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

19:08 16.05.2020 (обновлено: 19:21 16.05.2020)
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© РИА Новости / Артур ЛебедевМедиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн"
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Гитлер, Власов и Мюллер — на днях среди сотен тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, опубликованных к 75-летию Великой Победы, появились фотографии нацистских преступников. Следственный комитет быстро вычислил IP-адреса, с которых загружались изображения, и допросил первых подозреваемых. Теперь им грозит тюремный срок. На своих страницах в соцсетях они указали, что состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Нацистские анкеты

Во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", состоявшегося в День Победы, пользователи интернета обратили внимание на изображения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генерала-предателя Андрея Власова и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
Всего, как выяснилось позже, модераторам пришлось удалить около 20 тысяч подобных анкет.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
"Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые, — сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской. — На сайт их поступало так много, что потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам: просматривали буквально всем миром".
Организаторы акции сразу передали всю информацию следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Вскоре установили IP-адреса, с которых были загружены фотографии фашистов. Большинство из них находились за границей — в основном на Украине и в Эстонии. Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России. Ими сразу занялись вплотную.

"Не думал о последствиях"

В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: Перми, Ульяновске, Волгограде и Самаре. При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали "больше так не делать".
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСледственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Андрей Шабанов. Стоп-кадр видео
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Андрей Шабанов. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Андрей Шабанов. Стоп-кадр видео
"С помощью персонального компьютера в сервисе "Бессмертный полк онлайн" я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский, — рассказывает на допросе Андрей Шабанов из Самары. — В содеянном раскаиваюсь, вину полностью признаю".
Еще один фигурант дела — Даниил Симонов, по версии СК, опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что "решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно".
Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Оперативники сопроводили его до служебной машины и отвезли в отдел.
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСледственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". В центре — подозреваемый Денис Воронцов. Стоп-кадр видео
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. В центре — подозреваемый Денис Воронцов. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". В центре — подозреваемый Денис Воронцов. Стоп-кадр видео
"Я не подумал о последствиях своей шутки, — объяснялся с сотрудником СК еще один подозреваемый Вячеслав Круглов из Ульяновска. — Раскаиваюсь в том, что совершил. Больше такого не повторится".
По данным СКР, он ранее уже дважды был судим: один раз за экстремизм, второй — за кражу. Впрочем, одним раскаянием дело не ограничится. Если вину всех четверых докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, не исключено, что в ближайшие дни список подозреваемых пополнится новыми именами — остальных "шутников" продолжают разыскивать.
"Это не просто покушение на взлом сайта, — считает председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. — Это покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков. Этих людей надо выявить и очно или заочно — если находятся не на территории России — приговорить к тюремному сроку".
© СК РФ / Перейти в фотобанкСледственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео

Общие интересы

Доступ к аккаунту Даниила Симонова (как указано в соцсети — Симанова. — Прим. ред.) в ВК закрыт от других пользователей, а в аккаунте Instagram можно увидеть портрет, сделанный возле штаба Алексея Навального. Человек на нем похож на подозреваемого на видео СК. Снимок опубликован еще в декабре 2019-го.
Скриншот страницы Даниила Симонова в социальной сети
Скриншот страницы Даниила Симонова в социальной сети
Скриншот страницы Даниила Симонова в социальной сети
Вячеслав Круглов, которому, если верить соцсетям, сейчас 23 года, состоит в группе ВК "Команда Навального. Ульяновск". На данный момент страница Вячеслава уже удалена, но остались скриншоты.
Андрей Шибанов в соцсетях позиционирует себя как либертарианец и не скрывает, что его вдохновляет политика властей США. На стене своей страницы в ВК он регулярно публикует записи оппозиционного характера, в том числе с участием соратника Навального Леонида Волкова.
Скриншот страницы Вячеслава Круглова в социальной сети
Скриншот страницы Вячеслава Круглова в социальной сети
Скриншот страницы Вячеслава Круглова в социальной сети
Мужчина также подписан на группу "Бессмертный барак", в которой размещены фотографии людей, репрессированных в 1930-х. Перепост одной из записей сообщества Шабанов сделал всего за два дня до своего задержания — 14 мая. Сейчас на его странице пользователи оставляют гневные комментарии.
Скриншот страницы Андрея Шабанова в социальной сети
Скриншот страницы Андрея Шабанова в социальной сети
Скриншот страницы Андрея Шабанова в социальной сети
Волгоградец Денис Воронцов на своей странице в ВК указал, что отдает предпочтение либеральным политическим взглядам. Судя по статусу в соцсети, главное в жизни для него — "слава и влияние".
Скриншот страницы Дениса Воронцова в социальной сети
Скриншот страницы Дениса Воронцова в социальной сети
Скриншот страницы Дениса Воронцова в социальной сети
Если верить молодому человеку, его родной город — Киев, где он учился в лицее № 1. В поле "годы обучения" автор страницы вместо дат поступления и выпуска написал всего одно слово: "Нацизм". Что под этим имеется в виду, Воронцов не пояснил. Недавно он тоже удалил свою страницу.
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Генрих ГиммлерАлексей ЖуравлевСледственный комитет России (СК РФ)УльяновскСШААдольф ГитлерОбщество
Популярные комментарии
Правильная квалификация правонарушения. Должны получить по полной.
16 мая, 19:13
Владимир Ф. Быченков
319310118
Лет по 5-6 дать, будут шутки ценить.
16 мая, 19:14
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
289520016
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