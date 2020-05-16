"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Гитлер, Власов и Мюллер — на днях среди сотен тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, опубликованных к 75-летию Великой Победы, появились фотографии нацистских преступников. Следственный комитет быстро вычислил IP-адреса, с которых загружались изображения, и допросил первых подозреваемых. Теперь им грозит тюремный срок. На своих страницах в соцсетях они указали, что состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Нацистские анкеты

Во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", состоявшегося в День Победы, пользователи интернета обратили внимание на изображения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера , фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера , генерала-предателя Андрея Власова и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Всего, как выяснилось позже, модераторам пришлось удалить около 20 тысяч подобных анкет.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" © РИА Новости / Владимир Федоренко Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

"Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые, — сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской . — На сайт их поступало так много, что потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам: просматривали буквально всем миром".

Организаторы акции сразу передали всю информацию следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Вскоре установили IP-адреса, с которых были загружены фотографии фашистов. Большинство из них находились за границей — в основном на Украине и в Эстонии . Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России. Ими сразу занялись вплотную.

"Не думал о последствиях"

Ульяновске, Волгограде и В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: Перми Самаре . При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали "больше так не делать".

"С помощью персонального компьютера в сервисе "Бессмертный полк онлайн" я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский, — рассказывает на допросе Андрей Шабанов из Самары. — В содеянном раскаиваюсь, вину полностью признаю".

Еще один фигурант дела — Даниил Симонов, по версии СК , опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что "решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно".

Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Оперативники сопроводили его до служебной машины и отвезли в отдел.

"Я не подумал о последствиях своей шутки, — объяснялся с сотрудником СК еще один подозреваемый Вячеслав Круглов из Ульяновска. — Раскаиваюсь в том, что совершил. Больше такого не повторится".

По данным СКР, он ранее уже дважды был судим: один раз за экстремизм, второй — за кражу. Впрочем, одним раскаянием дело не ограничится. Если вину всех четверых докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, не исключено, что в ближайшие дни список подозреваемых пополнится новыми именами — остальных "шутников" продолжают разыскивать.

"Это не просто покушение на взлом сайта, — считает председатель партии "Родина" Алексей Журавлев . — Это покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков. Этих людей надо выявить и очно или заочно — если находятся не на территории России — приговорить к тюремному сроку".

© СК РФ Перейти в фотобанк Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео © СК РФ Перейти в фотобанк Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео

Общие интересы

Доступ к аккаунту Даниила Симонова (как указано в соцсети — Симанова. — Прим. ред.) в ВК закрыт от других пользователей, а в аккаунте Instagram можно увидеть портрет, сделанный возле штаба Алексея Навального. Человек на нем похож на подозреваемого на видео СК. Снимок опубликован еще в декабре 2019-го.

Скриншот страницы Даниила Симонова в социальной сети Скриншот страницы Даниила Симонова в социальной сети

Вячеслав Круглов, которому, если верить соцсетям, сейчас 23 года, состоит в группе ВК "Команда Навального. Ульяновск". На данный момент страница Вячеслава уже удалена, но остались скриншоты.

Андрей Шибанов в соцсетях позиционирует себя как либертарианец и не скрывает, что его вдохновляет политика властей США . На стене своей страницы в ВК он регулярно публикует записи оппозиционного характера, в том числе с участием соратника Навального Леонида Волкова.

Скриншот страницы Вячеслава Круглова в социальной сети Скриншот страницы Вячеслава Круглова в социальной сети

Мужчина также подписан на группу "Бессмертный барак", в которой размещены фотографии людей, репрессированных в 1930-х. Перепост одной из записей сообщества Шабанов сделал всего за два дня до своего задержания — 14 мая. Сейчас на его странице пользователи оставляют гневные комментарии.

Скриншот страницы Андрея Шабанова в социальной сети Скриншот страницы Андрея Шабанова в социальной сети

Волгоградец Денис Воронцов на своей странице в ВК указал, что отдает предпочтение либеральным политическим взглядам. Судя по статусу в соцсети, главное в жизни для него — "слава и влияние".

Скриншот страницы Дениса Воронцова в социальной сети Скриншот страницы Дениса Воронцова в социальной сети