Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T11:16
https://ria.ru/20200516/1571530674.html
Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о провокации с фото нацистов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571210280_0:156:3088:1893_1036x0_80_0_0_290a1b74c5370176ace140d23455f038.jpg
РИА Новости

Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о провокации с фото нацистов

00:48 16.05.2020 (обновлено: 11:16 16.05.2020)
18983
© РИА Новости / Илья ПиталевЭкран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк"
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись, рассказал газете "Московский комсомолец" руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской.
По его словам, среди этих анкет попадались как откровенно нацистские, так и "просто глупые несуразности".
На сайт поступало так много анкет, что потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам — их просматривали буквально "всем миром", добавил Хуторской.

"В следующие годы и, возможно, даже в этом сентябре мы пройдем "Бессмертным полком" в нашем традиционном формате", — сказал он.

Организатор акции подчеркнул, что онлайн-формат может сохраниться для тех, кто не может присутствовать на шествии. При этом он призвал не злоупотреблять этой возможностью.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. При этом злоумышленники под различными именами загрузили на сайт фотографии нацистских преступников — Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других осужденных Нюрнбергским трибуналом. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело. Специалисты уже установили владельцев IP-адресов, с которых загружали фото нацистов. Среди подозреваемых — несколько десятков человек, в основном это иностранцы, но есть и россияне.
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
12 мая, 22:53
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
45114761616
Обсудить 19
РоссияАртем ХуторскойБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошая работа по блокировке.
16 мая, 01:21
AAA AA
2711002
Наивно не ожидать подобных провокаций, если анкету может прислать кто угодно и откуда угодно, а, например, не только зарегистрированные с подтверждением на сайте госуслуг, что ставит твою личную подпись под присланной анкетой.
16 мая, 09:28
GPGiacomo Pirandello
1110100
Рекомендуем
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"
Алексей Пушков
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
11:53В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
11:52Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
11:49В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
11:49Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Лента новостейМолния