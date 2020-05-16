Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о провокации с фото нацистов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись, рассказал газете "Московский комсомолец" руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской.
По его словам, среди этих анкет попадались как откровенно нацистские, так и "просто глупые несуразности".
На сайт поступало так много анкет, что потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам — их просматривали буквально "всем миром", добавил Хуторской.
"В следующие годы и, возможно, даже в этом сентябре мы пройдем "Бессмертным полком" в нашем традиционном формате", — сказал он.
Организатор акции подчеркнул, что онлайн-формат может сохраниться для тех, кто не может присутствовать на шествии. При этом он призвал не злоупотреблять этой возможностью.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. При этом злоумышленники под различными именами загрузили на сайт фотографии нацистских преступников — Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других осужденных Нюрнбергским трибуналом. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело. Специалисты уже установили владельцев IP-адресов, с которых загружали фото нацистов. Среди подозреваемых — несколько десятков человек, в основном это иностранцы, но есть и россияне.