Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подозреваемые по делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" признаются в соцсетях в своих либеральных и либертарианских взглядах, состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, следует из их страниц в соцсетях.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что к реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк" причастны Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска, у них проходят обыски. Позже СК РФ опубликовал оперативные съемки обысков и допросов, трое задержанных раскаялись в содеянном.
Аккаунт Даниила Симонова (как указано в соцсети – Симанова) из Перми находится в соцсети Instagram, молодой человек публиковал там несколько селфи и фото с друзьями. Человек на фото похож на подозреваемого на видео СК РФ. На одной из фотографий молодой человек стоит рядом с табличкой "Штаб Алексея Навального", фото подписано "Юный оппозиционер".
Аккаунт молодого человека открытый, и к этой фотографии пользователи соцсети уже оставили несколько критических комментариев, среди них: "Попался провокатор" и "Уродец". На просьбу корреспондента РИА Новости о комментарии молодой человек не ответил.
Аккаунт еще одного подозреваемого – Дениса Воронцова из Волгограда – находится в соцсети "ВКонтакте", человек на фото похож на подозреваемого на видео СК РФ. В пункте "Школа" у Дениса Воронцова указано "Лицей №1, Киев, 2006-2015, Нацизм". В пункте "Политические взгляды" указано "Либеральные". На просьбу корреспондента РИА Новости о комментарии Воронцов также не ответил, позже он удалил аккаунт.
Аккаунты Андрея Шабанова из Самары находятся во многих соцсетях. Так, он активно ведет Instagram, на фото человек похож на человека в видео СК РФ. У Шабанова также есть активные аккаунты в Facebook и "ВКонтакте". В пункте "Политические взгляды" в соцсети "ВКонтакте" указано "Либертарианские", в пункте "Мировоззрение" - "атеизм". Среди его подписок – страница отделения Либертарианской партии России по Самарской области.
Аккаунт Шабанова "ВКонтакте" открытый, и на его странице уже много публикаций от других пользователей соцсети, которые критикуют его за фото на акции "Бессмертный полк".
Аккаунт Вячеслава Круглова из Ульяновска также находится в соцсети "ВКонтакте", молодой человек на фото похож на подозреваемого в видео СК РФ. Профиль Круглова закрытый, но он есть среди подписчиков группы "Команда Навального - Ульяновск". На запрос корреспондента РИА Новости Круглов также не ответил.