Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального

Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подозреваемые по делу о реабилитации нацизма в ходе акции Подозреваемые по делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" признаются в соцсетях в своих либеральных и либертарианских взглядах, состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального , следует из их страниц в соцсетях.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что к реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк" причастны Даниил Симонов из Перми , Андрей Шабанов из Самары , Денис Воронцов из Волгограда , а также Вячеслав Круглов из Ульяновска , у них проходят обыски. Позже СК РФ опубликовал оперативные съемки обысков и допросов, трое задержанных раскаялись в содеянном.

Аккаунт Даниила Симонова (как указано в соцсети – Симанова) из Перми находится в соцсети Instagram, молодой человек публиковал там несколько селфи и фото с друзьями. Человек на фото похож на подозреваемого на видео СК РФ. На одной из фотографий молодой человек стоит рядом с табличкой "Штаб Алексея Навального", фото подписано "Юный оппозиционер".

Аккаунт молодого человека открытый, и к этой фотографии пользователи соцсети уже оставили несколько критических комментариев, среди них: "Попался провокатор" и "Уродец". На просьбу корреспондента РИА Новости о комментарии молодой человек не ответил.

Аккаунт еще одного подозреваемого – Дениса Воронцова из Волгограда – находится в соцсети "ВКонтакте", человек на фото похож на подозреваемого на видео СК РФ. В пункте "Школа" у Дениса Воронцова указано "Лицей №1, Киев , 2006-2015, Нацизм". В пункте "Политические взгляды" указано "Либеральные". На просьбу корреспондента РИА Новости о комментарии Воронцов также не ответил, позже он удалил аккаунт.

Аккаунты Андрея Шабанова из Самары находятся во многих соцсетях. Так, он активно ведет Instagram, на фото человек похож на человека в видео СК РФ. У Шабанова также есть активные аккаунты в Facebook и "ВКонтакте". В пункте "Политические взгляды" в соцсети "ВКонтакте" указано "Либертарианские", в пункте "Мировоззрение" - "атеизм". Среди его подписок – страница отделения Либертарианской партии России по Самарской области

Аккаунт Шабанова "ВКонтакте" открытый, и на его странице уже много публикаций от других пользователей соцсети, которые критикуют его за фото на акции "Бессмертный полк".