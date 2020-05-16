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2020-05-16T17:55
https://ria.ru/20200516/1571556226.html
Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571554473_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_e51fb10fb61a932bc9256722666fccab.jpg
РИА Новости

Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального

17:54 16.05.2020 (обновлено: 17:55 16.05.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкСледственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
© СК РФ
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подозреваемые по делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" признаются в соцсетях в своих либеральных и либертарианских взглядах, состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, следует из их страниц в соцсетях.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что к реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк" причастны Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска, у них проходят обыски. Позже СК РФ опубликовал оперативные съемки обысков и допросов, трое задержанных раскаялись в содеянном.
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
Вчера, 16:04
Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов
Аккаунт Даниила Симонова (как указано в соцсети – Симанова) из Перми находится в соцсети Instagram, молодой человек публиковал там несколько селфи и фото с друзьями. Человек на фото похож на подозреваемого на видео СК РФ. На одной из фотографий молодой человек стоит рядом с табличкой "Штаб Алексея Навального", фото подписано "Юный оппозиционер".
Аккаунт молодого человека открытый, и к этой фотографии пользователи соцсети уже оставили несколько критических комментариев, среди них: "Попался провокатор" и "Уродец". На просьбу корреспондента РИА Новости о комментарии молодой человек не ответил.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 мая, 17:05
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Аккаунт еще одного подозреваемого – Дениса Воронцова из Волгограда – находится в соцсети "ВКонтакте", человек на фото похож на подозреваемого на видео СК РФ. В пункте "Школа" у Дениса Воронцова указано "Лицей №1, Киев, 2006-2015, Нацизм". В пункте "Политические взгляды" указано "Либеральные". На просьбу корреспондента РИА Новости о комментарии Воронцов также не ответил, позже он удалил аккаунт.
Аккаунты Андрея Шабанова из Самары находятся во многих соцсетях. Так, он активно ведет Instagram, на фото человек похож на человека в видео СК РФ. У Шабанова также есть активные аккаунты в Facebook и "ВКонтакте". В пункте "Политические взгляды" в соцсети "ВКонтакте" указано "Либертарианские", в пункте "Мировоззрение" - "атеизм". Среди его подписок – страница отделения Либертарианской партии России по Самарской области.
Аккаунт Шабанова "ВКонтакте" открытый, и на его странице уже много публикаций от других пользователей соцсети, которые критикуют его за фото на акции "Бессмертный полк".
Аккаунт Вячеслава Круглова из Ульяновска также находится в соцсети "ВКонтакте", молодой человек на фото похож на подозреваемого в видео СК РФ. Профиль Круглова закрытый, но он есть среди подписчиков группы "Команда Навального - Ульяновск". На запрос корреспондента РИА Новости Круглов также не ответил.
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
10 мая, 16:03
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
8621319739
Обсудить 39
Алексей НавальныйСветлана ПетренкоБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)УльяновскСамарская областьПермьОбщество
Популярные комментарии
Вот почему меня нет и не будет вконтакте. Эту сеть используют для репрессий представители власти, не говоря уже о том, что ее отжали у законного владельца Павла Дурова
16 мая, 18:24
ssamara578
22900383
Мировозрение у подобных "людей" не атеизм, а аутизм, что они своими поступками и доказывают.
16 мая, 18:03
ТМТоварищ Мaузер
10030209
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