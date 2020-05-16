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2020-05-16T16:04
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СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
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РИА Новости

СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"

13:59 16.05.2020 (обновлено: 16:04 16.05.2020)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела против подозреваемых в провокации с нацистскими фото в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Она назвала имена некоторых подозреваемых: это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.
Их допрашивают следователи, по месту жительства у каждого прошли обыски, добавила Петренко. Изучение изъятых материалов и компьютерной техники дает основания полагать, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях, отметила она.
Как выяснилось, Круглова уже привлекали к уголовной ответственности: в 2017 году его судили за преступление экстремистского характера, а в 2018-м — за кражу.
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Кроме того, следователи установили и других подозреваемых — по словам Петренко, среди них есть граждане Украины, Эстонии и других государств.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом под фотографией Гиммлера они написали, что это полковник В. М. Алексеев, а Гитлер значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
СК счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ЭстонияУкраина
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Никто не уйдёт от справедливого и законного ... наказания..
16 мая, 14:00
Путь Истины
6122001021
Тех,кто пытался испоганить Бессмертный полк-онлайн, уже взяли за мягкие места: "Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска".
16 мая, 14:05
Сергей Лавров
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