СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела против подозреваемых в провокации с нацистскими фото в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Следователи возбудили уголовные дела против подозреваемых в провокации с нацистскими фото в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко

Она назвала имена некоторых подозреваемых: это Даниил Симонов из Перми , Андрей Шабанов из Самары , Денис Воронцов из Волгограда , а также Вячеслав Круглов из Ульяновска

Их допрашивают следователи, по месту жительства у каждого прошли обыски, добавила Петренко. Изучение изъятых материалов и компьютерной техники дает основания полагать, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях, отметила она.

Как выяснилось, Круглова уже привлекали к уголовной ответственности: в 2017 году его судили за преступление экстремистского характера, а в 2018-м — за кражу.

Кроме того, следователи установили и других подозреваемых — по словам Петренко, среди них есть граждане Украины Эстонии и других государств.

Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом под фотографией Гиммлера они написали, что это полковник В. М. Алексеев, а Гитлер значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".