СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела против подозреваемых в провокации с нацистскими фото в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Она назвала имена некоторых подозреваемых: это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.
Их допрашивают следователи, по месту жительства у каждого прошли обыски, добавила Петренко. Изучение изъятых материалов и компьютерной техники дает основания полагать, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях, отметила она.
Как выяснилось, Круглова уже привлекали к уголовной ответственности: в 2017 году его судили за преступление экстремистского характера, а в 2018-м — за кражу.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом под фотографией Гиммлера они написали, что это полковник В. М. Алексеев, а Гитлер значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
СК счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".