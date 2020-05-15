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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:09
https://ria.ru/20200515/1571478712.html
ОДКБ при необходимости подключится к борьбе с COVID-19
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РИА Новости

ОДКБ при необходимости подключится к борьбе с COVID-19

10:21 15.05.2020 (обновлено: 11:09 15.05.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В случае необходимости ОДКБ в полной мере подключит свой ресурс для борьбы с пандемией коронавируса, в данный момент этого не требуется, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, пандемия COVID-19 - очень серьезная угроза для стран ОДКБ. "В стороне от этой угрозы мы не остаемся. С самого начала, когда пандемия только начиналась, у меня состоялся разговор с главой Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой. Тогда установили готовность - если будет такая необходимость, то ОДКБ как военно-политическая организация подключит в полной мере свой ресурс для борьбы с пандемией. Сейчас это пока не требуется", - сказал Зась.
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Он напомнил, что у него состоялись телефонные переговоры с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ по ситуации с распространением коронавируса. "Мы обменялись мнениями по складывающейся обстановке и принимаемых мерах по борьбе с пандемией в каждом государстве, входящем в Организацию. Договорились также продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения обстановки в зоне ответственности ОДКБ", - отметил генсек.
Он также сообщил, что новые реалии, которые сейчас складываются в зоне ответственности ОДКБ под влиянием пандемии, будут рассматриваться в ходе предстоящего 26 мая заседания Совета глав МИД ОДКБ.
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"Конечно, пандемия – это новая угроза. Но правовое поле ОДКБ позволяет реагировать на такого вида угрозы. Есть возможности в рамках существующей нормативно-правовой базы и существующей системы реагировать на пандемию", - заключил Зась.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСтанислав ЗасьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОДКББелоруссияТаджикистанКиргизияАрменияКазахстанВ мире
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