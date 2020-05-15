ОДКБ при необходимости подключится к борьбе с COVID-19

Он напомнил, что у него состоялись телефонные переговоры с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ по ситуации с распространением коронавируса. "Мы обменялись мнениями по складывающейся обстановке и принимаемых мерах по борьбе с пандемией в каждом государстве, входящем в Организацию. Договорились также продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения обстановки в зоне ответственности ОДКБ", - отметил генсек.