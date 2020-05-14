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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T01:58
https://ria.ru/20200514/1571407573.html
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
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РИА Новости

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

01:34 14.05.2020 (обновлено: 01:58 14.05.2020)
42381
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, пишет издание "Петербургский дневник".
Как ранее рассказали в пресс-службе администрации губернатора города, пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей на приобретение масок и перчаток. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей.

"В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?" — задался вопросом Беглов.

Он отметил, что власти также выделили деньги для детских домов, чтобы их полностью обеспечили масками и перчатками.

"Это не маленькая сумма. Порядка двух миллиардов рублей. Только вот на эти цели", — подчеркнул губернатор.

С 12 мая жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Правильно. А по всей России пора наценки для жителей двух "столиц" ввести на все.
14 мая, 04:44
ivstlngrd
1010025
Не собираюсь носить маску, в ней дышать тяжело, и толку ноль.
14 мая, 10:32
nnuxser
1000011
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