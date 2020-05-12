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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T22:22
https://ria.ru/20200512/1571348165.html
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

22:22 12.05.2020
34037
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами на приобретение масок и перчаток, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.
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Как сообщает пресс-служба, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об предоставлении такой единовременной денежной выплаты из городского бюджета.
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей. Выплата в многодетных семьях предусмотрена на каждого ребенка.
Кроме того, губернатор поручил профильным комитетам обеспечивать в необходимом количестве одноразовыми масками и перчатками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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441532218
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Три, как потом оказалось две, тысячи от господина Беглова до сих пор получаем. Это,видимо, из той же серии.
12 мая, 22:26
Сергей Петрович Фруцкий
1120003
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