Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона пока исходит из того, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в июле пройдёт очно, к тому моменту эпидемиологическая ситуация может нормализоваться, однако в зависимости от развития событий формат могут изменить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока исходим из очного (формата). Эпидемиологические расчеты говорят, что уже может наступить нормализация в известной степени. А с другой стороны, характер событий заставляет принимать решения очень гибко. То есть это может и измениться", - заявил Песков в интервью газете "Коммерсант", говоря о запланированной на июль встрече глав государств ШОС в Санкт-Петербурге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в среду сообщил, что саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Министр также заверил, что ситуацию будут отслеживать и в зависимости от ее развития консультироваться с коллегами в ШОС по поводу проведения соответствующих мероприятий в упомянутые сроки.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
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