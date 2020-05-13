Лавров назвал сроки проведения саммита ШОС

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По объективным причинам многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но мы не отказываемся от их организации. Пока на данный момент остаются в силе согласованная дата проведения Совета министров иностранных дел - Москва 9-10 июня и заседание глав государств - Санкт-Петербург 22-23 июля ", - сказал министр в ходе заседания СМИД ШОС в формате видеоконференции.
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"Разумеется, мы будем отслеживать ситуацию и в зависимости от ее развития, от того, как она реально будет складываться, будем консультироваться с вами по поводу проведения соответствующих мероприятий в упомянутые сроки", - добавил Лавров.
Как уточнил министр на пресс-конференции, в ходе заседания СМИД ШОС российская сторона проинформировала своих коллег о плане мероприятий в рамках российского председательства в ШОС с учетом тех корректив, которые вносит коронавирус. "Мы нацелены на проведение всех мероприятий, часть из них неизбежно состоится в формате видеоконференций. Но нацеливаемся на полноформатное очное проведение ключевых заседаний, включая Совет министров иностранных дел и, конечно же, саммит Шанхайской организации сотрудничества", - уточнил глава МИД РФ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
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