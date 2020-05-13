Ряд стран готовят резолюцию Генассамблеи ООН, посвященную 75-летию Победы

"Осенью человечество будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны и 75-ю годовщину создания Организации Объединенных Наций. В этой связи готовится резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная 75-летию Победы, соавторами этой резолюции стали государства СНГ, Китайская Народная Республика и ряд других стран-членов ООН", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел ШОС в формате видеосвязи.