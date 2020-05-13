Ряд стран готовят резолюцию Генассамблеи ООН, посвященную 75-летию Победы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государства СНГ, Китай и ряд других стран ООН готовят резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную 75-летию Победы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Осенью человечество будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны и 75-ю годовщину создания Организации Объединенных Наций. В этой связи готовится резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная 75-летию Победы, соавторами этой резолюции стали государства СНГ, Китайская Народная Республика и ряд других стран-членов ООН", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел ШОС в формате видеосвязи.
Министр также пригласил всех членов ШОС присоединиться к этому проекту.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.