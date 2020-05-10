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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-10T14:23
https://ria.ru/20200510/1571246383.html
Юбилейный салют Победы прогремел в городе воинской доблести Волхове
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229634_0:203:3072:1931_1036x0_80_0_0_2f4c3a21926f0b1458b0b5aaf5f3a6a8.jpg
РИА Новости

Юбилейный салют Победы прогремел в городе воинской доблести Волхове

14:23 10.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСалют в честь 75-летия Победы
Салют в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Салют в честь 75-летия Победы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. В Волхове, который в августе прошлого года получил статус города воинской доблести Ленинградской области, отметили 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне грандиозным салютом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, именно Волхов сыграл особую роль в освобождении города Ленинграда и в Великой Отечественной войне. Поэтому в этом году было принято решение провести праздничный салют именно в этом городе. А чтобы во время пандемии праздничным фейерверком смогли полюбоваться не только ветераны, но и каждый житель города для соблюдения режима самоизоляции, салют решили провести над рекой Волхов. Благодаря чему горожане могли наблюдать его из окон и с балконов своих домов. С трех точек были произведены порядка восьмисот выстрелов на высоту до 400 метров.
"Ветеранов Великой Отечественной войны, главных виновников торжеств этого дня, в режиме соблюдения повышенной санитарной безопасности на индивидуальных автомобилях персонально привезли любоваться салютом на набережную Волхова. Также салют транслировался в социальных сетях", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что кроме того, салюты прошли в Гатчине, Луге, Ивангороде и Кингисеппе. Фейерверки транслировались онлайн в социальных сетях и на местных телеканалах.
"Праздничный салют также можно было поддержать, приняв участие в акции "Фонарики Победы": жители всех городов и сел России в знак памяти могли подойти к окнам и зажечь "фонарики": свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов, чтобы продемонстрировать единение в День Великой Победы", - сказали в пресс-службе.
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Ленинградская областьДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛугаИвангородЛенинградская областьВолховОбщество
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