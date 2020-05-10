Юбилейный салют Победы прогремел в городе воинской доблести Волхове

"Ветеранов Великой Отечественной войны, главных виновников торжеств этого дня, в режиме соблюдения повышенной санитарной безопасности на индивидуальных автомобилях персонально привезли любоваться салютом на набережную Волхова. Также салют транслировался в социальных сетях", - отметил собеседник агентства.

"Праздничный салют также можно было поддержать, приняв участие в акции "Фонарики Победы": жители всех городов и сел России в знак памяти могли подойти к окнам и зажечь "фонарики": свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов, чтобы продемонстрировать единение в День Великой Победы", - сказали в пресс-службе.